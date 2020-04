Cuto Guadalupe liquidó a Jorge Amado Nunes: "Manejaba doble discurso"

Luis Guadalupe siempre estuvo identificado con Universitario de Deportes. Con la Crema debutó y campeonó en reiteradas oportunidades.

Después de sus primeros años ahí, pudo jugar en el exterior y volvió por el 2003. Estuvo hasta el 2007 cuando Jorge Amado Nunes decidió dejar de contar con él.

Luego de esto, pasó por equipos de provincia, en donde siempre era competitivo y además, no olvidaba su pasado. Cada vez que podía señala su hinchaje por los Merengues, lo hacía sin ningún problema.

Este lunes, el Cuto justamente habló de su salida: "Fue en el día de mi cumpleaños, el 3 de abril. Estaba descansando en mi cuarto y mi cuñado me tumba la puerta para decirme que me habían sacado de la “U” porque lo vio en la prensa". "Fue lo más duro que me pasó en mi carrera", contó después sobre la decisión de Nunes.

"Salir a hablar de esa forma después de tantos años y desde otro país es una bajeza", áseguró sobre las declaraciones que decía que le tenían celos. "Nunes nunca fue frontal con nosotros, siempre manejaba doble discurso porque una vez dijo que como entrenador nunca haría lo que hizo Markarián con él que fue sacarlo de la “U”", agregó.

"Que pinten tu cara en una bandelora no te hace ídolo, los hinchas saben qué aportó cada futbolista en la historia de Universitario", fue cerrando el tema. "Yo he sido capitán y tricampeón. De Guadalupe pueden escuchar muchas cosas, pero jamás que soy una mala persona o desleal", concluyó el Cuto.

