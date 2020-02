Pasó la noche épica de Avellaneda y pasó también el día después, con mucho ruido. Sin embargo, el triunfo de Racing ante Independiente en el clásico sigue dejando mucha tela para cortar.

Fue Darío Cvitanich quien reveló un curioso detalle de cómo fue gestándose esa victoria histórica de La Academia, que jugó alrededor de 40 minutos con dos futbolistas menos que su rival.

"Sentíamos la energía de la gente, la percibíamos adentro. Sebastián (Beccacece) en un momento nos decía bueno, vos baja y esto... Y nosotros no, no, no. Vamos a buscarlo, porque podemos un poco más. Porque esto tiene que terminar de otra manera", contó.

Imperdible relato de Darío Cvitanich sobre cómo se gestó dentro del campo de juego el histórico triunfo de Racing sobre Independiente. ¡Escuchá al delantero de la Academia en #SportsCenter, en vivo por #ESPN2! pic.twitter.com/n9itDmxa9P — SportsCenter (@SC_ESPN) February 11, 2020

De las palabras del delantero se desprende que hubo un momento en que los jugadores de Racing eligieron no hacer tanto caso a su propio entrenador y enfocarse más en ese aliento que les bajaba desde las tribunas.

"Lo veías al Chelo comiendo una banana y a Nery que no podía más lo mandábamos arriba y otro tenía que bajar. Nos decíamos lo vamos a ir a buscar, lo vamos a ganar, este es nuestro momento", relató, como si estuviese volviendo a vivir el momento.

Y concluyó: "Ya el cansancio no existía, era algo mental. Coincidió que todos estábamos en esa misma sintonía, que todos creíamos y lo fuimos a buscar".

