Fue quizás en el contexto de la final de la Copa Libertadores 2018 que se rompió la relación entre Daniel Angelici y Rodolfo D'Onofrio.

Luego de lo sucedido en cancha de River, cuando el micro de Boca fue agredido por hinchas locales, cada uno comenzó a tirar agua para su molino hasta que se resolvió jugar en Madrid.

Desde allí, nada fue lo mismo. Pero ahora, con la llegada de Ameal para reemplazar al Tano en su cargo, se renueva la posibilidad de encaminar una buena relación entre la política de los dos clubes más grandes de Argentina.

"Creo que comparto más visiones del fútbol con Ameal que las que tenía con Angelici, cuando nos juntemos, lo podré confirmar, además con Riquelme tengo una buena relación y siempre lo admiré como jugador", afirmó el presidente del Millonario en diálogo con River Monumental, por Radio Del Plata.

Además, explicó que "es fundamental que en la política de River y de Boca" se lleven bien, siempre con su picante característica: "En la cancha no, pero afuera de la cancha es muy importante tener una buena relación por el bien del fútbol argentino".

Ya en otro tema, defendió la forma de manejarse de su club en cada mercado de pases: "Que Boca vende mejor que River no es verdad, no es cierto, no voy a meterme en otros clubes pero eso no es cierto".

