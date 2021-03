Un histórico de River criticó a Tevez y le pegó a Boca: "Festejó el empate"

Luego de 90 minutos en los que el protagonismo de ambos durante el partido fue variando, Boca y River terminando repartiendo unidades en un Superclásico que terminó 1 a 1 y con un expulsado por cada bando. Una vez finalizado el cotejo, Carlos Tevez, referente del Xeneize, analizó el encuentro y aseguró que vio nervioso al Millonario durante el trámite.

En diálogo con Olé, Daniel Onega, histórico futbolista que supo ser feliz durante muchos años en la institución de Núñez, exteriorizó que no quedó para nada de acuerdo con los dichos del Apache. "Es su opinión pero no la tengo en cuenta. No vi para nada nervioso a River, al contrario. Si estás nervioso es difícil jugar bien y en los primeros 30 minutos jugó mucho mejor que Boca. Hizo la declaración para su hinchada", aseguró.

El Fantasma, haciendo una mención especial a cómo se tomó el resultado final cada institución, continuó: "Boca festejó el empate porque Russo venía cuestionado y este resultado ante River, que para el ambiente es el mejor equipo de Argentina, le da un poco de aire".

A modo de cierre, con respecto a la reacción puntual del Muñeco sobre el 1 a 1 en cuestión, Onega dejó en claro que la paridad en cuestión no afecta para nada al DT de La Banda. "A Gallardo no le cambia nada: tiene el aval total de los jugadores, de los dirigentes, de los hinchas, de todos", culminó.

