Incertidumbre con Dayro Moreno antes del partido entre Nacional y Once Caldas

Atlético Nacional ya está en Manizales para el encuentro contra el Once Caldas, este viernes, el cual será el segundo partido de la fecha 10 de la Liga colombiana y marcará el regreso del cuadro verdolaga a actividades ya que hace una semana no pudo ser por el contagio masivo de Covid en el Tolima.

Pero el partido contra Once Caldas podría significar el reencuentro con un viejo conocido, Dayro Moreno, delantero que ahora está en el equipo de Manizales, pero que tuvo un muy destacado paso en Nacional, en los años 2017 y 2018, pero que se fue por un acto de indisciplina por enfrentarse a un compañero durante un partido.

Sin embargo, hasta el pasado jueves, Dayro no había sido tenido en cuenta por el técnico del Once Caldas para el juego. Además, debido a esa situación de indisciplina, el delantero tiene pendiente una sanción de tres fechas que no ha sido cumplida y no hay un dictamen legal para determinar si ya está habilitado o no para disputar un partido en Colombia.

Incluso, el periodista Esteban Jaramillo aseguró en su cuenta de Twitter que Dayro está contagiado de Covid y que el Once Caldas escondió esta información para poder presentar en sociedad al delantero en distintos eventos, además, el jugador también habría participado de algunas fiestas en Manizales.

Ahora, en Manizales se confirmó que a último momento, Dayro Moreno fue convocado para el partido contra Atlético Nacional y está 100% físicamente para ser tenido en cuenta. No obstante ya hay voces desde Medellín que, si el artillero juega, se demandará el partido por inscripción ilega. Todo un dilema.

