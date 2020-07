De Rossi a los que le dicen pechofrío a Messi: "No tienen huevos para pedirle a su mujer el control"

Daniele De Rossi tuvo no sólo de competir contra Lionel Messi, sino de ser parte de una remontada histórica de la Roma ante Barcelona en la Champions League.

+La despedida de De Rossi en la Roma:

"Compartir la cancha con él es una motivación. A veces me daba cuenta que mis compañeros, antes del partido, lo miraban con ojos distintos, como de admiración", le cuenta a La Nación.

Y más allá de su experiencia, el que no queda exento de dicha sensanción: "También a mí me pasó. Yo trataba de no mostrar mis sentimientos ni mi debilidad ante un jugador tan grande. Cuando le sacás la pelota a Messi te da un sabor distinto a si se las sacás a un burro cualquiera".

Claro, el mediocampista pudo vivir en Argentina unos meses cuando jugó en Boca y vivió en primera persona el destrato que hay hacia el '10' en su país.

"Si en Italia contás que en la Argentina le dicen pechofrío a Messi, acá se ríen, no entienden nada. ¡Cómo le vas a decir pechofrío a Messi que tiene dos huevos así de grandes! Hay gente que tiene el coraje de decirle pechofrío a Messi detrás de una computadora, y después ni tiene los huevos de pedirle a su mujer el control de la tele para cambiar de canal. ¡Y le dicen pechofrío a uno que marcó más de 1000 goles en su vida!", expresa con mucha euforia.

Luego, agrega: "¡Vamos! Nadie como él se ha acostumbrado a disfrutar del amor de la gente y también a soportar las críticas, muchas veces injustas. Él perdió dos finales de Copas América por penales, y yo soy campeón del mundo por penales... Mira, él es un pechofrío en la Argentina y yo soy un héroe junto con mis compañeros por haber ganado el Mundial del 2006... ¿Y cuál es la diferencia? 5 centímetros. No puede ser, no, me niego. Me gustaría que tengan en cuenta que muchas veces es él, el que se carga todo el equipo sobre su espalda". Clarito.

