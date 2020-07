Márcico: "Me encanta ver a Tevez con la de Boca, pero no haría cualquier cosa para que se la ponga"

Todo indica que el final será feliz, y que Carlos Tevez llegará a un acuerdo con Boca para renovar su contrato, haciendo su parte Juan Román Riquelme para poner paños fríos a la tensa situación.

Varias voces se alzaron para tomar postura sobre la pelea que se hizo pública entre el Apache y varios integrantes del Consejo de Fútbol del Xeneize.

Y ahora llegó la opinión del Beto Márcico, que primero se refirió a las declaraciones de Bermúdez y Cascini que hicieron que todo estalle: "Yo entendí lo de 'ex jugador'. Quisieron decir que cuando llegaron, Carlitos no estaba feliz y todas esas cosas. No lo entendí como una forma de querer agredirlo. Quisieron decir otras cosas y probablemente no tuvieron las palabras justas".

En diálogo con Mundo Boca Radio por AM 650, agregó: "Si me hubiese tocado estar con este grupo de ex jugadores, pensaría lo mismo que ellos. Porque yo no los veo cholulos. A mí me encanta verlo a Carlitos con la camiseta de Boca, pero no haría cualquier cosa para que se la ponga".

✔ Tras una conversación telefónica con Riquelme, Tevez acordó de palabra su continuidad



�� Contrato por un año y medio.



�� El jugador tendrá una cláusula de salida luego de la Libertadores 2020.



✍ Sólo resta la firma. pic.twitter.com/3t5129jKrm — Bolavip Argentina (@BolavipAr) July 7, 2020

De igual manera, señaló la importancia que tiene el Apache para el club: "Ellos lo necesitan a Carlos, no es que lo quieren por cholulaje como otros dirigentes, porque son ex jugadores. Tienen mucha personalidad y a veces pueden expresarse así, pero sin malas intenciones".

Para cerrar, bajó un mensaje de unidad: "Ojalá que Carlitos pueda renovar con Boca, fue muy importante en la última etapa para lograr el campeonato. El Carlitos suplente no me gustaba, no era su carácter. Ahora que vinieron Román y Raúl, mejoró. Ojalá se quede. Siempre en una renovación hay problemas. Esas cosas existen en todos los contratos. Pero en un jugador como Carlitos, suena mucho más. Él quiere a Boca y Boca lo quiere a él".

