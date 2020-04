"De tus impuestos no sale mi sueldo": Jhoel Herrera explotó por nueva degradación a futbolistas

En estas épocas muchas discusiones han resurgido. Muchas de ellas son y serán valiosas en un futuro. Otras no tienen ningún sentida tenerlas y solo dividen a la sociedad innecesariamente.

Tatiana Astengo comenzó con un debate acerca de la utilidad de los deportistas profesionales. No los consideró necesarios y aseguró que sus salarios son muy altos para lo que hacen.

Obviamente, las críticas no le tardaron en llegar. Los propios futbolistas la señalaron por no valorar su digno trabajo.

Este lunes, Mauricio Alberti, un usuario de Twitter, volvió a reavivar este debate: "Esta pandemia nos está enseñando que nuestra prioridad cómo país debe ser la educación y la salud, no la gastronomía y el fútbol".

Al leer esto, Jhoel Herrera se manifestó con clara indignación: "El estado no invierte en fútbol, así que tranquilo que de tus impuestos no sale mi sueldo". "Se debe invertir en salud y educación, que sí sale de mis impuestos, que pago con lo que gano en el fútbol. Pero no estás listo para esta conversación", continuó la Aceituna etiquetando al mencionado usuario.

Así, los futbolistas se van expresando a esta peculiar tendencia de degradar a los deportistas. Parece ser que por unos likes, algunos están dispuesto a dividir. A seguir juntos ¡Vamos Perú!

