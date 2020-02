Óscar Córdoba, sin ninguna duda, es uno de los arqueros más importantes en toda la historia del fútbol colombiano y, para algunos, es el mejor que ha tenido en toda su historia la Selección Colombia.

Su cantidad de títulos, sobre todo en su temporada con Boca Juniors, y su pasaje exitoso en Europa, le dan ese estatus de ponerse como uno de los más grandes del país.

Ahora el portero se dedica a estar en programas de análisis de fútbol en el país y está participando como panelista en Espn Colombia, donde da sus opiniones sobre todos los temas que se tocan.

El pasado jueves estaban hablando sobre si la Selección Colombia debía ser protgonista de los mundiales, o solo había que conformarse con participar en la cita orbital, a lo cual Córdoba defendía la solo posibilidad de asistir.

Por ello dijo: "Yo soy de una generación, que todo el mundo esperó que fuera al Mundial, y no fue. Entregaría hasta los títulos de Boca por haber ido al Mundial, eso tú no lo vas a sentir" "Con esa generación que tenía que ir al Mundial no fui y por un gol. Entregaría un título de Boca, o todos, por haber ido al Mundial".

CÓRDOBA: "ENTREGARÍA HASTA LOS TÍTULOS DE BOCA POR IR AL MUNDIAL"#ESPNRadioColombia | Óscar Córdoba recordó las generaciones de Selección Colombia con las que no fue a Mundiales y aseguró que daría los títulos que consiguió con Boca por haber ido a Corea-Japón y Alemania. pic.twitter.com/YTY3qIRldp — ESPN Colombia (@ESPNColombia) February 28, 2020

Cabe señalar que Córdoba participó en los Mundiales de Estados Unidos 1994 y Francia 1998, por lo cual no se entiende mucho la afirmación ya que él sí tuvo la posibilidad de asistir. ¿A qué se refería entonces Óscar?.

