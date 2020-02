El nombre de James Rodríguez volvió a ser parte del debate futbolero en la discusión sobre si los jugadores referentes, como el mismo ‘10’ o Radamel Falcao, deben tener asegurado la convocatoria y titularidad en la Selección Colombia.

Primero se dijo que James puso la condición de no ser suplente, después se desmintió esta versión y Carlos Queiroz afirmó que la situación del volante “nos preocupa (…) es una situación que técnica y profesionalmente no es la mejor”.

A la discusión se sumó el periodista Carlos Antonio Vélez, quien sin mencionar el nombre del mediocampista, dejó entrever su opinión sobre si Rodríguez debe ser titular a pesar de su presente futbolístico.

“Defenderé a muerte los conceptos de equipo, solidaridad, trabajo, intensidad, colectivo, automatismos y bloque. No estamos más para individualidades, principitos y reyecitos. Ninguno, nadie tiene derechos adquiridos en esta Selección y menos puestos asegurados”, afirmó Vélez.

Carlos Antonio continuó por mencionar que solo dos jugadores pueden pedir cosas en la Tricolor por su buen presente, pero que sabe que no lo harán.

“Aquí no hay jugadores inamovibles, aquí hay dos en muy buen nivel, en excelente nivel que podrían pedir algo, pero seguramente no lo van a pedir: son Cuadrado y Santos Borré. Los demás a pelear el puesto porque no todos son titulares y se necesitan que tengan una buena cantidad de minutos y ritmo, que estén activos y que se acomoden al equipo, a la idea del juego del Mister (Queiroz), por ejemplo, Cuadrado y Santos Borré se acomodan facilito”, sostuvo el comunicador.

Por último, Vélez llegó a la conclusión que la Selección Colombia es “un equipo, no podemos poner un equipo al servicio de uno o dos jugadores. Aquí tiene que estar todos al servicio de todos. Deben jugar bien los que estén física y competitivamente. Yo entiendo que usted Mister (Queiroz) está en un problema delicado porque el nivel de los nuestros no es bueno, contadas varias excepciones”.

