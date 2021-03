Del Solar sobre Beto da Silva: "Estoy convencidísimo que se recuperará"

César Vallejo fue eliminado de la fase previa de la Copa Libertadores por Caracas FC, y ya en el torneo local venció 3-2 Sport Boys por la primera fecha de la Liga 1.

Tras el encuentro, el técnico José del Solar habló del rendimiento y triunfo de sus dirigidos, además de la presencia de Beto da Silva, quien tuvo minutos de juego.

"Estoy convencidísimo que Beto da Silva se recuperará, tiene un talento importantísimo, triunfará en César Vallejo y nos va a ayudar a ganar muchos partidos".

Debido al coronavirus, los equipos no juegan en sus respectivas localías y además no realizaron una pretemporada como en otros años, sobre este contexto, Chemo señaló: "Estamos viviendo una situación increíble y no solo en el Perú, sino en el mundo entero, creo yo que el fútbol es secundario en estos momentos y por eso muchas no tengo de hablar".

En un momento de la nota, el técnico peruano lamentó el fallecimiento del periodista Gerardo Flores y el exarquero Miguel Miranda.

