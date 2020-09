Di María, tras quedar afuera de la Selección: "No encuentro explicación, no tengo palabras"

La semana pasada, Lionel Scaloni dio la lista de convocados de la Selección Argentina para los próximos duelos de Conmebol.

El conjunto albiceleste se enfrentará a Ecuador el 8 de octubre y a Bolivia el 13 de octubre por las dos primeras fechas de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

�� Explosivas declaraciones de Di María en @ClossAM590.



¿Por qué creen que el Fideo no fue convocado? �� pic.twitter.com/MZ1jDAIlqC — Bolavip Argentina (@BolavipAr) September 23, 2020

Una de las grandes ausencias de la nómina fue Ángel Di María, de gran labor en la temporada pasada.

El Fideo, que disputó los tres últimos mundiales con la celeste y blanca, habló hoy con Closs Continental acerca de su omisión y no dejó dudas a la hora de manifestar su postura.

"No le encuentro explicación, no tengo palabras. Para mi la Selección es lo máximo. Si no estoy convocado, es porque no me quieren convocar. Yo voy a seguir peleando para estar en la Selección ¿A los 32 años estoy viejo?", se preguntó.

AHORA | Ángel Di María: "Ya llevo como un año estando en buen nivel y no he sido citado. Seguiré demostrando que estoy capacitado para estar con la celeste y blanca y que deseo con toda mi alma para volver a vestirla" en #ClossContinental AM590 FM104.3 — Closs Continental (@ClossAM590) September 23, 2020

Luego, el rosarino se explayó acerca de su momento: "Yo sigo corriendo de la misma manera, en cada partido demuestro que no estoy viejo y puedo estar a la altura de Neymar y Mbappé. Si nos ponemos a pensar en el recambio, lo tenés que hacer con todos, para eso no tendría que ir Messi, Otamendi, o jugadores que están en gran nivel".

Por último, dejó en claro que seguirá peleando por estar en el combinado nacional: "Ya llevo como un año estando en buen nivel y no he sido citado. Seguiré demostrando que estoy capacitado para estar con la celeste y blanca y que deseo con toda mi alma para volver a vestirla".

AHORA | Ángel Di María: "Si no estoy convocado es porque no me quieren convocar, seguiré peleando para estar en la Selección ¿A los 32 años estoy viejo?" en #ClossContinental AM590 FM104.3 pic.twitter.com/CsTA0PkbNd — Radio Continental AM 590 y FM 104.3 (@Continental590) September 23, 2020

Lee También