Durante el último mercado de pases, Barcelona Sporting Club, en su afán por conseguir un portero de jerarquía, intentó incorporar a Alexander Domínguez.

Y el objetivo del equipo comandado tácticamente por Fabián Bustos estuvo muy cerca de concretarse, pero, finalmente, se truncó por decisión de Vélez Sarsfield.

En las últimas horas, el propio portero mundialista efectuó revelaciones con respecto a su transferencia fallida a Barcelona y brindó precisiones sobre ello.

"Tuve la oferta de Barcelona, estaba todo hablado y acordado pero el presidente y el entrenador me dijeron que no me iba", aseguró 'Dida'.

"Con Hoyos nos llevamos bárbaro, vamos juntos a entrenar todos los días. Él me enseñó a tomar mates", completó, en referencia al otro portero del club, en diálogo con 'Sábado Vélez'.

Al mismo tiempo, Alexander Domínguez narró que también hubo un fuerte interés del fútbol de Turquía pero Vélez tampoco le permitió marcharse allí.

