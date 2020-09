Diego Rebagliati molesto: "Binacional no es representativo del fútbol peruano"

�� @diegoreba: "Este Binacional no es representativo del fútbol peruano. Los equipos peruanos vienen muy mal, pero no le meten ocho goles. Me rebelo a generalizar en que así jugamos"



▶ #ConfusionesEnAlÁngulo #AlÁngulo



Disfrútalo con Movistar Play▶ https://t.co/0QaBBNQcVV pic.twitter.com/ZYA7dvgafX