Ministro del Deporte liquidó a Dimayor por su propuesta para abrir estadios

Con gran expectativa, el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, aseguró el pasado lunes que se iba a presentar la solicitud al Ministerio de Salud para poder contar con un aforo mínimo en los estadios en la gran final de la Liga colombiana entre América de Cali e Independiente Santa Fe.

Esta propuesta generó varias posiciones encontradas entre quienes están de acuerdo con esto y los que todavía ven como un grave riesgo de contagio la posibilidad de que se abran de nuevo los estadios. De hecho, el mismo Alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, aseguró que en este momento no era posible.

A pesar de esto la idea sí escaló al Gobierno Nacional, sin embargo, nuevamente, la Dimayor pasó vergüenzas ya que solo presentó una carta para reabrir los estadios, pero sin un protocolo claro de cómo se va a hacer, quienes son los responsables, entre otros procesos básicos que todos los gremios económicos debieron presentar para la reapertura gradual.

Al respecto, el Ministro del Deporte, Ernesto Lucena, dijo en entrevista con La FM: “Esos protocolos no han llegado. No es solo pedir que se permita aforo en los estadios, sino cómo se va a hacer (…) hay responsabilidades compartidas en la presentación de esos protocolos al Gobierno, porque no es simplemente enviar una carta y decir dejen abrir los estadios”.

El ministro Lucena explicó que es la Dimayor, en conjunto con los equipos, la que debe elaborar los protocolos de asistencia a los estadios, los cuales enviarán a la Federación Colombiana de Fútbol, que los remitirá a los ministros del Deporte y de Salud, para el respectivo análisis y aprobación del piloto. “Ojalá eso que vaya con el visto bueno de las alcaldías porque al final la decisión última depende del concepto de los alcaldes”, aclaró.

