Distasio dijo en vivo sobre Quintero lo que todos los hinchas de River piensan

Juan Fernando Quintero se marchó de River con la promesa de irse al fútbol chino. Precisamente, al Shenzhen.

Sin embargo, por ahora no se dio nada de lo planeado: cerró el mercado de China y Quintero no pudo ser inscripto, al Millonario no le entraron los siete millones de la transferencia y el colombiano está en Miami sin club.

Por eso, este viernes, el periodista Nicolás Distasio fue muy crítico respecto a la decisión que tomó el mediocampista colombiano.

#HalconesYPalomas ⚽ | �� @DistasioNicolas: "Juanfer Quintero ���� ha decidido irse de vacaciones y no jugar la Copa Libertadores �� con River. Prefirió perder un año de su carrera futbolística antes que poder disputar un torneo importante" pic.twitter.com/fwPtRdcTJk — TNT Sports LA (en ��) (@TNTSportsLA) October 2, 2020

"Juanfer Quintero ha decidido irse de vacaciones, no jugar hasta el año que viene y no estar disputando la Copa Libertadores con River", empezó en TNT Sports.

Además, agregó: "Futbolísiticamente, lo de Quintero en River es intocable. Nadie lo podrá señalar a Juanfer por lo que jugó en River, pero su actitud, su comportamiento, su manera de decidir es insólita. Hasta los dirigentes de River te dicen: 'La verdad, nosotros no lo podemos entender'".

Por último, sentenció: "Aparte después postea, pero es raro pensando con la cabeza de un futbolística. Prefirió perder un año de su carrera futbolística antes que poder disputar un torneo importante".

Lee También