Edison Flores confesó que vio opciones para préstamo y que no lo llamaron de la U

Universitario de Deportes está en el peor momento institucional de su historia. No solo la deuda los tiene preocupados, sino también las gestiones que se están haciendo justamente por ser presos de sus acreedores.

Hoy por hoy, los hinchas no están contentos ni con Francisco Gonzales, ni con Ángel Comizzo, ambos traídos por GREMCO. La molestia es por a quienes respaldan, pero también por su trabajo en si mismo.

En estos días, se ha visto como rechazan refuerzos, como dejan ir a jugadores, como hacen esperar a sus renovaciones y sus posibles refuerzos que terminan yéndose a otros lados y cómo comunican. Aún hoy, casi en febrero, el plantel sigue incompleto. Todos, además, recuerdan a los refuerzos que trajo el DT argentino en el 2014.

⚽ �� #�������������������������� | Un día como hoy en 1933 en sesión de junta directiva la Federación Universitaria de Fútbol dio paso a la nueva «U» , el Club Universitario de Deportes. pic.twitter.com/WYQ9tLJarE — Universitario (@Universitario) January 31, 2021

A todo esto, entonces, surgió la posibilidad de que los jugadores de la MLS sean cedidos para la Copa Libertadores. Algunos pensaron que era posible ver a Edison Flores o Ruidíaz con la Crema antes de lo pensado.

El propio Oreja lo desmintió en sus redes: "Me recomendaron pedir un préstamo ya que no se sabía cuando iba iba a empexar mi liga MLS. Se buscó algunas opciones pero no se concretaron porque se confirmó el inicio de la Liga y la pretemporada". De todas maneras, confirmó la forma de gestión de la U para buscar jugadores: "No llegó ninguna intención, ningún guiño".

Además de esto, habló de la posibilidad de jugar en otro equipo de Perú: "Si el día que decida volver no encuentro intención del club que soy hincha, lo más probable es que busque opciones que sí me quieran". Todo esto lo respondió en Instagram ¡Buena Orejón!

