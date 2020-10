Edison Flores lamenta su ausencia: "Uno siempre quiere estar en su Selección"

Este martes juega Perú por la segunda fecha de unas eliminatorias muy particulares. Se jugaron en medio de una pandemia que hizo de este 2020 un año totalemte atípico.

Esto, obviamente, trajo consecuencias. Las convocatorias estuvieron condicionadas a la actividad de los jugadores en sus respectivas ligas y, por supuesto, a su físico.

Luego, se agregó el tema de los permisos. Algunos clubes de la MLS, a pesar de las disposiciones de la FIFA, no cedieron a sus jugadores. En Perú, esto pasó con Yordy Reyna, Edison Flores y Alexander Callens.

¡Volveremos a estar contigo Perú! ��



Desde las 19:00 horas, nuestra @SeleccionPeru ���� enfrentará a @CBF_Futebol ���� por la Fecha 02 de las Clasificatorias al Mundial Qatar 2022.



¡Hagamos sentir nuestro aliento desde casa! ��️#UnidosSomosMásFuertes#ArribaPerú �� pic.twitter.com/ullHQMxWno — Selección Peruana ���� (@SeleccionPeru) October 13, 2020

El Orejón, tras ello, jugó y se manifestó. "Uno siempre quiere estar en su Selección pero también se tenemos que respetar los temas sanitarios. Igual me siento muy ansioso de volver a la Selección", señaló por ejemplo.

Sobre su regreso a las canchas, apuntó: "Dentro de todo me sentí bastante bien, no es fácil jugar con una máscara de protección pero ahí nos acomodamos. En los entrenamientos me siento cada vez mejor y con mucha más confianza".

Por último, también le dedicó unas palabras a Ruidíaz, baja por ser positivo en COVID: "Él es como un hermano para mí y por ello le deseo una pronta recuperación". Así, habló el Oreja ¡Te extrañamos!

Edison Flores habló sobre la @SeleccionPeru frente a Paraguay y también sobre Raúl Ruidíaz indicando que "Es como un hermano para mí" y deseando pronta recuperación.



Conferencia de prensa @dcunited pic.twitter.com/GZ0iS8WWW7 — Pulso Sports (@SportsPulso) October 13, 2020

Lee También