Eduardo Luis dice que el fútbol debe volver después del 27 de abril

Sin ninguna duda, uno de los sectores más afectados durante la pandemia del Coronavirus a nivel global ha sido todo lo que concierne a las actividades deportivas y, obviamente, en Colombia también el fútbol ha sido uno de los principales afectados. Todas las actividades de la Dimayor se detuvieron el pasado 13 de marzo, luego de las determinaciones que tomaron las autoridades y según ellos se han tenido pérdidas por más de 80 mil millones de pesos.

Por esto, ante la grave crisis económica, los clubes esperan que puedan reanudar lo más pronto posible y la oportunidad de arrancar terminada la cuarentena, el próximo 27 de abril, era una de las posibilidades que se contemplaba en la Dimayor. Sin embargo, ante este planteamiento, el presidente de Colombia, Iván Duque, con sus palabras no dejaron muy contento al mundo del fútbol: "No va a haber fútbol después del 27 de abril, no podremos ir a bares ni discotecas".

A pesar de esto, en el programa Saque Largo, de Win Sports, el conductor y narrador, Eduardo Luis, expuso una teoría bastante polémica que puede ser tomada tanto por admiradores, como detractores, ya que desliza en su idea de que el fútbol profesional colombiano, teniendo en cuenta las medidas sanitarias y demás, debe volver a la acción, una vez se termine la cuarentena obligatoria nacional que está vigente hasta dicha fecha.

Eduardo Luis aseguró: "Esa es la postura de la Federación, de la Dimayor, del presidente de la república; todo el mundo sabe que eso se va a hacer (volver a jugar) cuando las personas que saben, porque el presidente está rodeado de las personas que saben, pues digan: 'Señores, esto se debe hacer así'. Ahora me parece que es una oportunidad sacando una inferencia de lo que el presidente dijo", inició el narrador.

Y agregó: "El presidente dice que después del 27 (de abril) la idea es que vuelva la vida productiva del país, la productiva, pero no la social, el fútbol para mi es parte de la vida productiva del país y los futbolistas producen entretenimiento para que la gente se quede en casa. Entonces eso es producir también". Evidentemente muchos hinchas se molestaron por lo dicho ya que creen que el narrador está pensando solo en el bien del canal y unos pocos.

Lee También