El Argentinão: así sería el fútbol argentino con las bases del fútbol brasileño

Una frase huérfana dice que el plagio es la mayor demostración de admiración. El año pasado, la Primera División de Argentina jugó la primera fecha de un torneo y de una liga que a la semana dejó de existir. Ahora estamos ante la segunda copa de una liga que no tiene descensos y que, ni siquiera, puede mantener el nombre de Diego Armando Maradona en su portada. Nadie sabe qué pasará a partir de mediados de año.

Por eso, desde Bolavip repensamos al fútbol argentino "plagiando" el sistema de competición de un país vecino: Brasil. ¿Desde qué lado lo hicimos? Tomamos el Brasileirão y la idea de los campeonatos estaduales. Por cuestión de lógica, ninguno de esos certámenes podrían copiarse tal cual, pero sí pudimos rediseñar el sistema local. ¿Tan difícil es copiar lo bueno de un país tan cercano? Difícil fue, pero valió la pena.

Antes de mostrarles el Argentinão, los siete pseudocampeonatos estaduales y la Nueva Copa Argentina con 220 equipos, tenemos que explicar las reglas básicas del fútbol brasileño.

¿Cómo se juega el fútbol brasileño?:

El calendario arranca con los campeonatos estaduales (para este estudio los vamos a llamar más adelante Campeonatos Nacionales). ¿Qué son los campeonatos estaduales? Torneos jugados por cada uno de los estados de Brasil donde se enfrentan equipos por semejanza geográfica y no por categoría. Dura apenas tres meses. Por ejemplo: el Campeonato Paulista de 2021 arrancó el 27 de febrero y terminará el 23 de mayo. Para que tengan dimensión, hay 27 diferentes y cada uno tiene su propio sistema de competición: en la mayoría predominan los formatos de copa; ninguno es una liga. Algunos, por la cantidad de clubes que tienen, se conforman por divisiones y hay ascensos y descensos todos los años.

A mitad de año arranca el plato fuerte: el Brasileirão, que se compone de cuatro divisiones llamadas Serie A, Serie B, Serie C y Serie D. Las tres primeras se componen de 20 equipos, tienen cuatro ascensos y cuatro descensos correspondientemente y son 38 fechas. Sí, muy ordenado y fácil con diferencia al fútbol argentino. ¿Cuándo arranca el Brasileirão? Una semana después de las finales de los campeonatos estaduales y termina en diciembre. Para la Serie D, la liga se abre y hay un total de 68 equipos: lo más cercano al Federal A.

En el medio está la Copa do Brasil, que la disputan 91 equipos. Este año arrancó el 9 de marzo y terminará el 27 de octubre. El campeón clasifica a la Conmebol Libertadores y a la Supercopa de Brasil del año siguiente.

El fútbol argentino que proponemos:

Agarramos el calendario y nuestro objetivo fue dejar dos meses libres: la primera mitad de enero (históricamente usado para diagramar las pretemporadas), julio (objetivo de hacerlo coincidir con el mercado de pases fuerte de Europa para que las bajas sean en el contexto de un mes sin competencia) y la segunda mitad de diciembre. Asterisco importante: julio, en años de competiciones de selecciones (Copa América, Mundiales), cambiaría por junio.

En agosto, septiembre y octubre se jugarían los Campeonatos Nacionales y en noviembre, mitad de diciembre, mitad de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio el Argentinão. La nueva Copa Argentina arrancaría en septiembre y terminaría en abril. Como ven, los tiempos de competición son iguales a los del calendario brasileño, pero los reorganizamos para que coincidan con los europeos y que en el final de la temporada un equipo no deba afrontar eliminatorias internacionales (Libertadores o Sudamericana), fases finales de Copa Argentina y recta final del campeonato local a la vez. Primero paso: listo.

El segundo paso fue saber con qué cantidad de equipos contábamos para rearmar las categorías: son 140 clubes. Seleccionamos los 26 de la Primera División, los 35 de la Primera Nacional, los 31 del Federal A, los 17 de la Primera B, los 19 de la Primera C y los 12 de la Primera D.

¿Cómo es el Argentinão?:

Su nombre atribuye a todas las categorías del fútbol argentino afiliadas a AFA. Copia tal cual el formato de la máxima división de Brasil: son 20 equipos que juegan todos contra todos en 38 fechas. La única modificación que hicimos fue cambiar el número de descensos: elegimos tres descensos y, por pura nostalgia, que el tercero sea por promoción a partido de ida y vuelta sin gol de visitante ni ventaja deportiva. ¿Cómo daríamos los cupos a competiciones internacionales? Del primero al quinto clasifican a la Conmebol Libertadores y del sexto al onceavo a la Conmebol Sudamericana. El clasificado restante será el campeón de la Nueva Copa Argentina.

El mismo formato se repetirá para la Segunda División (la llamamos Segunda), la Tercera División (Tercera), la Cuarta División (Cuarta) y la Quinta División (Quinta); la Quinta no tendrá promoción pero sí mantendrá los tres descensos.

Sin embargo, son seis las categorías que debimos hacer para albergar a los mencionados 140 equipos: aparece la Sexta División (Sexta). En esta nueva categoría (y última del fútbol argentino) hay 40 equipos con tres ascensos directos (no hay promoción). Acá cambia el formato. Todos contra todos a una única vuelta y al termino de las 39 fechas los ocho primeros de la tabla general clasifican a un Super 8 a ida y vuelta con cuartos de final, semifinales y final (1° vs. 8°, 2° vs. 7, 3° vs. 6°, 4° vs. 5°; el mejor posicionado definirá de local). Los finalistas ascenderán y los semifinalistas perdedores jugarán por el partido del tercer puesto a ida y vuelta que dará el tercer y último ascenso (el mejor posicionado de la tabla general definirá de local).

Ahí termina la explicación del Argentinão, pero falta un último detalle: la posición de la mayoría de los 140 clubes al final de cada temporada definirá cómo y en qué ronda de la Nueva Copa Argentina del año próximo se sumarán; un último estímulo para los finales de temporada donde los partidos de los equipos mitad de tabla -muy lejos del ascenso y muy lejos del descenso. Más adelante les explicaremos esto.

Los Campeonatos Nacionales, imitaciones de los estaduales:

Desde hace diez años, con la vuelta de la Copa Argentina, somos testigos de lo que significan los duelos entre equipos de diferentes categorías: el partido más importante de su historia para los más débiles en cuanto a divisiones. Justamente, el espíritu de crear estos campeonatos es que los clubes de niveles inferiores pueden jugar contra rivales que les serían imposible en el Argentinão: una posibilidad única desde lo deportivo pero también desde lo económico (entradas, derechos de televisión, marcas...).

Un segundo objetivo es ver mucho más seguidos los clásicos de nuestro fútbol y, más que nada, aquellos que por categoría son imposibles. Desde lo publicitario, un horizonte espectacular.

Por último, también para los clubes más grandes es una ventana para probar juveniles o suplentes, es decir, los futbolistas que tienen muy pocos minutos en los partidos más relevantes. Por ejemplo, en Brasil los estaduales son chances únicas de darle sus primeros pasos a las grandes promesas. ¿Vinicius Junior, Rodrygo y Reinier? Los últimos tres brasileños que fichó Real Madrid se hicieron notar en los estaduales, se confirmaron en la liga y a los meses habían sido vendidos por cifras millonarias. Sin dudas, la primera vidriera ni siquiera existe en nuestro fútbol.

Recordemos que los estaduales son los torneos de los estados en que está separado Brasil. La Argentina está separada en 23 provincias y un distrito federal, pero, con el objetivo de no salirnos de estos 140 clubes y no enfrentar clubes profesionales con amateurs, nos resultó imposible esto. Para que se den una idea, en Provincia de Buenos Aires hay 72 clubes del total mencionado, en el Interior 46 y en Ciudad Autónoma 22. Así que agarramos estos tres grandes grupos como base para armar los Nacionales.

Antes de empezar les nombraron los 7 Campeonatos Nacionales que armamos: el Campeonato Metropolitano (CABA), el Campeonato Buenos Aires Norte (Buenos Aires), el Campeonato Buenos Aires Este (Buenos Aires), el Campeonato Bonaerense (Buenos Aires), el Campeonato Nuevo Cuyo y Patagonia (Interior), el Campeonato Grande Argentino (Interior) y el Campeonato Centro (Interior).

Ciudad Autónoma de Buenos Aires:

1- Campeonato Metropolitano (CABA)

Empezamos por el Campeonato Nacional de Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) al que llamamos: Campeonato Metropolitano en honor al torneo que marcó las décadas del '70 y '80. De esos 140, hay 22 que tienen su sede ubicada en la llamada Capital Federal: seis son de Primera División, siete de Primera Nacional, tres de la Primera B, tres de la Primera C y tres de la Primera D.

De la misma manera que los brasileños, acá separamos estos 22 clubes en dos divisiones: el Campeonato Metropolitano A con trece clubes y el Campeonato Metropolitano B con nueve. En el primero aparecen los seis de Primera División (Argentinos Juniors, Huracán, Boca, San Lorenzo, River y Vélez) y los siete de Primera Nacional (All Boys, Atlanta, Ferro Carril Oeste, Barracas Central, Defensores de Belgrano, Riestra y Nueva Chicago); en el segundo los tres de Primera B (Comunicaciones, Sacachispas y Fénix), los tres de Primera C (Excursionistas, Español y Lamadrid) y los tres de Primera D (Paraguayo*, Yupanqui y Sportivo Barracas).

* ubicamos a Deportivo Paraguayo en CABA por tener su sede social en el barrio de Barracas, aunque hace de local en La Matanza.

Formato del Campeonato Metropolitano A. Fase de clasificación: 12 fechas todos contra todos que se juegan en el lapso de dos meses y una semana; clasifican los 8 mejores. Fase final: los 8 clasificados juegan un Super 8 con cuartos de final (1° vs. 8°, 2° vs. 7, 3° vs. 6°, 4° vs. 5°), semifinal y final a partido único; se juega en tres semanas y juega de local el mejor posicionado. Desciende el peor de la fase clasificación.

Formato del Campeonato Metropolitano B. Fase de clasificación: 8 fechas de todos contra todos en una misma zona que se juegan en dos meses (un partido por fin de semana); clasifican los 4 mejores. Fase final: semifinales y final a partido único y el campeón asciende al Metropolitano A.

Como verán también en el resto de Campeonatos Nacionales, el enfrentar a equipos por ubicación geográfica más allá de sus categorías es motivo para revivir clásicos que hace décadas no se disputan o una ventana para, por ejemplo, tener un Boca-River más al año. El carácter emotivo e histórico del enfrentamiento de equipos del ascenso con los de Primera División ya lo mencionamos.

Un último asterisco: la cantidad de equipos en el Metropolitano A y en el Metropolitano B surgió al dividir Primera y Primera Nacional con Primera B, Primera C y Primera D. No obstante, con el pasar de las ediciones podría retocarse la cantidad de ascensos y descensos para que en un futuro sean ambas divisiones iguales en cantidad (11 y 11).

Provincia de Buenos Aires:

Para la Provincia decidimos dividir el sector que nuclea a los 72 clubes según las ocho secciones electorales (llamadas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y Electoral Capital, que abarca solo La Plata), que se usan para la elección de legisladores provinciales: dentro de este sistema están situados todos 135 partidos-municipios. Así que fuimos equipo por equipo ubicándolos en estas ocho secciones y el resultado fue este: hay 31 clubes en la sección 3, 24 en la 1, 5 en la 5, 3 en la 4, 3 en la 2, 3 en la 6, 2 en la Electoral Capital y 1 en la 7. Por la diferencia de densidad en las secciones, creamos tres campeonatos: Campeonato Norte (los 31 equipos de la 3), Campeonato Este (los 24 de la 1) y Campeonato Bonaerense (los 17 al juntar la 2, 4, 5, 6, 7 y Electoral Capital).

De los tres campeonatos dos tendrían categorías como el de CABA y todos, por la distinta cantidad de clubes, un formato diferente de juego.

2- Campeonato Buenos Aires Norte (Provincia Buenos Aires)

Se tratan de instituciones ubicadas en la sección 3 ya mencionada: algunos de los partidos acá representados son Avellaneda, Ezeiza, Florencio Varela, La Matanza, Lanús y Quilmes, entre otros.

Acá separamos estos 31 clubes en dos divisiones: el Campeonato Buenos Aires Norte A con 13 clubes y el Campeonato Buenos Aires Norte B con 18. En el primero aparecen los seis de Primera División (Arsenal, Banfield, Defensa y Justicia, Independiente, Lanús y Racing) y los siete de Primera Nacional (Almirante Brown, Brown de Adrogué, Quilmes, Ramón Santamarina, San Telmo, Temperley y Tristán Suárez); en el segundo uno del Federal A (Camioneros), seis de Primera B (Argentinos de Quilmes, Colegiales, Los Andes, Talleres Remedios de Escalada, Villa San Carlos y Cañuelas), los ocho de Primera C (Claypole, Victoriano Arenas, San Martín de Burzaco, El Porvenir, Sportivo Italiano, Dock Sud, Laferrere y Berazategui) y los tres de Primera D (Club Atlético Lugano, Deportivo Liniers y Defensores de Cambaceres).

Formato del Campeonato Buenos Aires Norte A. Fase de clasificación: 12 fechas todos contra todos que se juegan en el lapso de dos meses y una semana; clasifican los 8 mejores. Fase final: los 8 clasificados juegan un Super 8 con cuartos de final (1° vs. 8°, 2° vs. 7, 3° vs. 6°, 4° vs. 5°), semifinal y final a partido único; se juega en tres semanas y juega de local el mejor posicionado. Desciende el peor de la fase clasificación.

Formato del Campeonato Buenos Aires Norte B. Fase de grupos: 2 grupos de cinco equipos y 2 grupos de cuatro equipos; los equipos enfrentan a los equipos de los otros grupos, es decir, juegan contra todos salvo con los que comparten grupos (así se juega en el Campeonato Paulista, por ejemplo) a lo largo de 2 meses y 2 semanas; clasifican los líderes de cada grupo. Fase final: semifinal (primeros de los grupos de 5 contra los primeros de los grupos de 4) y final (define de local el que más puntos sacó en la fase de grupos) a partido único; se juega en dos semanas. El campeón asciende al Buenos Aires Norte A.

3- Campeonato Buenos Aires Este (Provincia Buenos Aires)

Se tratan de instituciones ubicadas en la sección 1 ya mencionada: algunos de los partidos acá representados son Campana, Escobar, General Rodríguez, Hurlingham, Ituzaingó, Luján, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, Tigre y Vicente López, entre otros.

Acá separamos estos 24 clubes en dos divisiones: el Campeonato Buenos Aires Este A con trece clubes y el Campeonato Buenos Aires Este B con once. En el primero aparece uno de Primera División (Platense), los cinco de Primera Nacional (Almagro, Deportivo Morón, Estudiantes de Caseros, Tigre y Villa Dálmine) y siete de la Primera B (Acassuso, Armenio, Flandria, JJ Urquiza, San Miguel, UAI Urquiza, Merlo); en el segundo los seis de Primera C (Atlas, Real Pilar, Luján, Leandro N. Alem, Ituzaingó y Ferrocarril Midland) y los cinco de Primera D (Puerto Nuevo, Deportivo Muñiz, Juventud Unida, Centro Españ2 ol y Central Ballester).

Formato del Campeonato Buenos Aires Este A. Fase de clasificación: 12 fechas todos contra todos que se juegan en el lapso de dos meses y una semana; clasifican los 8 mejores. Fase final: los 8 clasificados juegan un Super 8 con cuartos de final (1° vs. 8°, 2° vs. 7, 3° vs. 6°, 4° vs. 5°), semifinal y final a partido único; se juega en tres semanas y juega de local el mejor posicionado. Desciende el peor de la fase clasificación.

Formato del Campeonato Buenos Aires Este B. Fase de clasificación: todos contra todos a lo largo de diez fechas jugadas en dos meses. Fase final: semifinales donde clasifican los mejores cuatro (1º vs. 4º y 2º vs. 3º) y juega de local el mejor posicionado.

La cantidad de equipos en el Buenos Aires Este A y en el Buenos Aires Este B surgió al dividir Primera, Primera Nacional y Primera B con Primera C y Primera D. No obstante, con el pasar de las ediciones podría retocarse la cantidad de ascensos y descensos para que en un futuro sean ambas divisiones iguales en cantidad (12 y 12).

4- Campeonato Buenos Aires Bonaerense (Provincia Buenos Aires)

Se tratan de instituciones ubicadas en las ya mencionadas secciones 2, 4, 5, 6, 7 y Electoral Capital: algunos de los partidos acá representados son Colón, Pergamino, Bragada, Chivilcoy, Junín, Lincoln, Pehuajó, General Paz, Tandil, Olavarría y La Plata, entre otros.

A diferencia a los otros campeonatos de Provincia de Buenos Aires, el Campeonato Buenos Aires Bonaerense tiene una sola categoría que la componen 17 clubes: 4 de Primera (Estudiantes de La Plata, Gimnasia y Esgrima de La Plata, Aldosivi y Sarmiento de Junín), 4 de Primera Nacional (Agropecuario, Alvarado, Chacarita y Ramón Santamarina), 8 del Federal A (Defensores de Villa Ramallo, Independiente de Chivilcoy, Sansinena, Ciudad de Bolívar, Olimpo, Villa Mitre, Douglas Haig y Círculo Deportivo de Cte. N. Otamendi) y 1 de Primera B (Defensores Unidos).

Formato del Campeonato Buenos Aires Bonaerense. Fase de grupos: 1 grupo de cinco y 3 grupos de cuatro; los equipos enfrentan a los equipos de los otros grupos, es decir, juegan contra todos salvo con los que comparten grupos en el lapso de dos meses y una semana; clasifican los líderes de cada grupo. Fase final: semifinal y final a partido único donde el líder del grupo de 5 siempre juega de local.

Interior:

De los 140 clubes ya mencionados, 46 corresponden al Interior del país, es decir, casi el 33 por ciento del total. Fuimos uno por uno para ubicarlos geográficamente y este fue el resultado: 9 son de Santa Fe, 6 de Córdoba, 5 de Mendoza, 4 de Entre Ríos, 3 de San Juan, 3 de Santiago del Estero, 2 de San Luis, 2 de Chaco, 2 de Río Negro, 2 de Chubut, 2 de Tucumán, 2 de Salta, 1 de La Pampa, 1 de Misiones, 1 de Jujuy y 1 de Corrientes.

El segundo paso fue agrupar estos números aislados a partir las llamadas cuatro regiones integradas: Nuevo Cuyo (10), Norte Grande Argentino (12), Centro (19) y Patagonia (5). Juntamos el grupo con mayor número de equipos (Centro) con el de menor número (Patagonia) y así presentamos los tres Campeonatos Nacionales del Interior: el Campeonato Nuevo Cuyo y Patagonia (15), el Campeonato Norte Grande Argentino (12) y el Campeonato Centro (19).

5- Campeonato Centro (Interior)

Se tratan de instituciones ubicadas en la ya mencionadas región: en el Centro aparecen Córdoba (6), Santa Fe (9) y Entre Ríos (4).

¿Qué equipos participan? Colón de Santa Fe (Primera), Newell’s (Primera), Rosario Central (Primera), Patronato (Primera), Talleres de Córdoba (Primera), Belgrano (Primera Nacional), Unión de Santa Fe (Primera Nacional), Estudiantes de Río Cuarto (Primera Nacional), Instituto (Primera Nacional), Atlético Rafaela (Primera Nacional), Sportivo Belgrano (Federal A), Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay (Federal A), Club Deportivo Juventud Unida (Federal A), Defensores de Pronunciamiento (Federal A), Racing de Córdoba (Federal A), Unión de Sunchales (Federal A), Sportivo Las Parejas (Federal A), Central Córdoba de Rosario (Primera C) y Argentino de Rosario (Primera D). En total son 19.

Formato del Campeonato Centro. Se divide en dos zonas: la Zona A (10 equipos), que junta a los equipos de Córdoba y Entre Ríos, y la de Zona B (9 equipos); una manera de asegurar clásicos en casi todas las fechas.

- Fase previa. Los clubes de cada zona juegan todos contra todos a lo largo de 2 meses en una sola rueda.

- Clasificación. Se realiza una tabla de promedios y se juegan unas semifinales a partido único para pasar a la fase final: el 16º vs. 19º y 17º vs. 18º. El ganador juega una final y quien vence en este partido clasifica a los 16avos de final, es decir, la fase final. Dura 1 semana.

- Fase final: 16avos de final a partido único, emparejamientos según la tabla de promedios. Dura 3 semanas.

6- Campeonato Nuevo Cuyo y Patagonia (Interior)

Se tratan de instituciones ubicadas en las ya mencionadas regiones: en el Nuevo Cuyo aparecen Mendoza, San Juan y San Luis y en la Patagonia Río Negro, Neuquén, Chubut, La Pampa, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

¿Qué equipos participan? Godoy Cruz (Primera), Gimnasia y Esgrima de Mendoza (Primera Nacional), Deportivo Maipú (Primera Nacional), San Martín de San Juan (Primera Nacional), Independiente Rivadavia (Primera Nacional), Guillermo Brown (Primera Nacional), Desamparados (Federal A), Sportivo Peñarol (Federal A), Juventud Unida Universitario (Federal A), Huracán Las Heras (Federal A), Cipolletti (Federal A), Sol de Mayo (Federal A), Deportivo Madryn (Federal A), Sportivo Estudiantes (Federal A) y Ferro Carril Oeste de General Pico (Federal A). En total son 15.

Formato del Campeonato Nuevo Cuyo y Patagonia. Fase de clasificación: 15 clubes todos contra todos a lo largo de catorce fechas en una duración de 2 meses y 2 semanas. Fase final: Super 8 (1º vs. 8º, 2º vs. 7º, 3º vs. 6º, 4º vs. 5º) a partido único en 2 semanas.

7- Campeonato Norte Grande Argentino (Interior)

Se tratan de instituciones ubicadas en la ya mencionada región: en el Norte Grande Argentino aparecen Tucumán, Salta, Misiones, Chaco, Corrientes, Santiago del Estero, Jujuy, Formosa, Catamarca y La Rioja.

¿Qué equipos participan? Atlético Tucumán (Primera), Central Córdoba (Primera), San Martín de Tucumán (Primera Nacional), Gimnasia y Esgrima de Jujuy (Primera Nacional), Güemes (Primera Nacional), Mitre (Primera Nacional), Central Norte (Federal A), Gimnasia y Tiro (Federal A), Crucero del Norte (Federal A), Sarmiento (Federal A), Chaco For Ever (Federal A) y Boca Unidos (Federal A). En total son 12.

Formato del Campeonato Norte Grande Argentino. Fase de clasificación: 12 clubes todos contra todos a lo largo de once fechas en una duración de 2 meses y 1 semanas. Fase final: Super 8 (1º vs. 8º, 2º vs. 7º, 3º vs. 6º, 4º vs. 5º) a partido único en 3 semanas.

La Nueva Copa Argentina:

Está claro que la Copa Argentina ha sido un acierto en la última década del fútbol argentino y nos ha dejado cruces históricos como ha abierto la posibilidad para que clubes de las categorías más bajas se midan contra los más importantes del país. No obstante, nosotros quisimos ir un nivel más allá con respecto a los participantes del certamen y lo relacionamos con el proyecto que lidera Javier Mascherano en AFA desde comienzo de año: el Departamento de Metodología y Desarrollo.

“Desarrollar el fútbol juvenil en el interior del país. Argentina es muy grande y la realidad es que no todos tienen las mismas oportunidades: Buenos Aires muchas veces queda muy lejos. La idea es crear centros de desarrollo en diferentes partes del país”, contó en manera muy resumida el excapitán de la Selección Argentina en diálogo con ESPNF90 sobre cuál es el proyecto que lidera. Lógicamente, esta nota no está en enfocada en explicar en detalle el trabajo propuesto por Mascherano, pero sí tomarlo como punto de inicio para esta “Nueva Copa Argentina”.

¿Desde qué lados tomamos sus declaraciones? Con el objetivo que en el certamen rediseñado no solamente jueguen los tan famosos 140 clubes, sino también sumarle 80 equipos que juegan en las ligas regionales de todo el país. Si el nuevo objetivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) es acercar a los clubes del interior a las primeras planas y tener influencia sobre las ligas regionales, ¿qué mejor que involucrar a estas últimas en un torneo más federal del fútbol nacional donde tendrán la posibilidad histórica de medirse contra sus pares más importantes?

Bajo este diseño, un club de una liga regional de cualquier parte del país estaría a 13 partidos de jugar la Conmebol Libertadores. Con esa obsesión y sin mencionar los premios económicos que hoy ya de por sí tiene el certamen por avanzar de fase, ¿la inversión de los clubes menores -en cuanto a categoría- no sería mayor? Seguramente que sí. En el actual formato han sido decenas los casos de equipos que, por enfrentarse a uno de los denominados “grandes”, lograron cerrares acuerdos publicitarios imposibles para sus categorías. Hacia ese lado va este rediseño, que además contará con una fase de grupos; una de las novedades.

Cabe aclarar que es el torneo en que menos hemos imitado al fútbol brasileño, pero solamente por tener una idea que, dentro de esta utopía de nota, aparenta ser más atractiva.

¿Qué equipos participan de la Nueva Copa Argentina? Los 140 afiliados a AFA, con los que conformamos las seis divisiones y los Campeonatos Nacionales, y 80 de las ligas regionales. ¿Pero qué clubes de las ligas regionales clasificarán? Lo explicamos abajo.

- Cada provincia (23) de Argentina tiene una o más ligas regionales. Por eso, decidimos darle una determinada cantidad de cupos en la Nueva Copa Argentina a cada provincia según la cantidad de ligas que tengan. Por ejemplo: no tendrá la misma cantidad de clasificados Buenos Aires, que tiene más de cincuenta ligas, que Tucumán, que solamente tiene una.

- Según esa premisa, conformamos los 80 clubes de esta manera: 6 representantes de Buenos Aires, 6 de Córdoba, 6 de Santa Fe, 5 de Entre Ríos, 4 de Chaco, 4 de Corrientes, 4 de La Rioja, 4 de Mendoza, 4 de Salta, 4 de San Juan, 3 de Catamarca, 3 de Chubut, 3 de Formosa, 3 de Jujuy, 3 de La Pampa, 3 de Misiones, 3 de Neuquén, 3 de Río Negro, 3 de Santiago del Estero, 2 de San Luis, 2 de Santa Cruz, 2 de Tierra del Fuego y 2 de Tucumán.

- Todas las ligas regionales están relacionadas con AFA a partir del Consejo Federal. La idea es que justamente este sea quien resuelva quiénes son los clasificados de cada provincia.

Formato de la Nueva Copa Argentina. Conformado por una fase previa (5 partidos), fase de grupos (3 partidos) y un Mundialito (6 partidos).

Fase previa (5 rondas): se realiza un sorteo para emparejar a los 80 clubes de las ligas regionales en un cuadro signado por eliminatorias a partido único. Además, participan todos los clubes que están en la Sexta, Quinta y Cuarta.

- 1º ronda: serie con los 80 clubes de las ligas regionales. Clasifican 40.

- 2º ronda: serie con los 40 clubes de las ligas regionales que pasaron. Clasifican 20.

- 3º ronda: serie con los 20 clubes de las ligas regionales que pasaron más los 40 clubes que pertenecen a la Sexta. Clasifican 30.

- 4º ronda: los 30 clasificados más los 20 clubes que pertenecen a la Quinta y los 10 peores de la Cuarta (peores según la tabla final que se registró la temporada pasada). Clasifican 30.

- 5º ronda: los 30 clasificados más los 10 mejores de la Cuarta (mejores según la tabla final que se registró la temporada pasada). Clasifican 20 a la fase de grupos.

Fase de grupos (solo una rueda): son 20 grupos integrados por 4 equipos cada uno. Participan los 20 clubes de Primera, los 20 de Segunda, los 20 de Tercera y los 20 clasificados de la fase previa.

- Así se conforman los grupos: los 20 de clubes de Primera se ubican como líderes de cada zona según su posición en la tabla anual de la temporada pasada (el 1º al Grupo 1, el 2º al Grupo 2, el 3º al Grupo 3…). Así es que se realiza un sorteo solamente para ubicar sí de manera al azar a los 20 de Segunda, los 20 de Tercera y los 20 de la fase previa.

- ¿Quiénes clasifican al “Mundialito”? El líder de cada grupo y los 12 mejores segundos.

Mundialito (32 clubes) con 6 rondas a partido único (32avos de final, 16avos de final, octavos de final, cuartos de final, semifinales y final). El sorteo para conformar las llaves tendrá solamente una limitación: los primeros 16 clubes que salgan sorteados debieron haber sido líderes en la fase de grupo para evitar que haya duelos entre dos clubes que salieron segundos. El campeón clasificará a la Conmebol Libertadores del próximo año y a la Supercopa Argentina tal cual es en la actualidad.

Lee También