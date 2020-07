El Lapadula mexicano no cierra puertas: "Me encantaría jugar en Perú"

Probablemente nunca se habló tanto en Perú sobre nacionalizaciones y jugadores del extranjero que puedan ponerse la Blanquiroja. Hoy, eso es noticia de todos los días.

Al caso de Lapadula hace unos años, se suma el de Gabriel Costa, el de Horacio Calcaterra, de de Jean Pierre Rhyner y el de Jeisson Martínez. Así, cada tanto, aparecen más nombres.

En las últimas horas, por ejemplo, se estuvo hablando de Santiago Ormeño. El delantero anotó un gol en el Puebla de Juan Máximo Reynoso y tanto en México como en Perú se tocó el tema.

"Mi padre y abuelo son peruanos. Yo fui a jugar a Perú como peruano, toda mi familia paterna es peruana y tengo los colores muy cerca de mí, aunque yo nací en México", contó "En la tribuna" recordando también su breve paso por Real Garcilaso.

"Perú es mi país al igual que México y no hay una gran diferencia. Elegir no sería fácil, pero el tiempo acomoda todo y me encantaría jugar en Perú", agregó en el mismo medio el atacante de 26 años. Así también habló a TV asteca en donde manifestó que pretende competir por ser el goleador de la Liga MX.

También habló de su actual entrenador peruano, Juan Máximo Reynoso: "Le debo mucho, ya que confía en mí como no lo había hecho ningún otro entrenador y eso se agradece infinitamente". Una posibilidad más Gareca ¿Le dará opción?

