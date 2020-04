El Ogro Fabbiani: "Este es el River que tiene de hijo a Boca"

Mucho de los futbolistas que pasaron por River hablan del Millonario del presente, ese equipo liderado por Marcelo Gallardo. Hoy, el Ogro Fabbiani habló en Diario Olé y se refirió al miedo que le impuso a Boca este equipo de Napoleón.

"Este es el River que tiene de hijo a Boca, lo dejó muchas veces afuera de torneos. Y eso para mí tiene un peso enorme. Porque aparte salió campeón de la Libertadores en Madrid justo contra Boca. No me animo a decir que es el mejor de la historia ya que sería faltarles el respeto a los anteriores, porque el club siempre tuvo grandes jugadores y grandes entrenadores", manifestó.

Además, el ex-Millonario aseguró: "El 99% de los hinchas de Boca no quiere jugar más contra River. No nos pueden cargar con nada. Nosotros los cargamos porque siempre los eliminados, pero ellos nos cargan con algo de otros equipos. Hay que disfrutar del momento de River".

Cuando le preguntaron por el mejor entrenador de la historia del club, fue claro: "El Muñeco y Ramón Díaz son tipos que ganaron mucho. Pero si hablamos de logros yo incluyo al Bambino Veira, que salió campeón del mundo. Le dio una de las copas importantes en la historia. La Intercontinental pesa mucho".

Por último, se refirió a su paso como jugador de River, donde disputó 44 partidos y convirtió sólo 4 goles: "Me tocó el peor River de la historia a nivel político. Yo sabía porque mi representante me había dicho “mirá que vas al infierno”. Pero a mí no me importaba quemarme. Como hincha de River quería cumplir mi sueño y nadie me quita lo bailado. No desentoné y la gente me lo hizo saber. Pero fue un año muy político y se me pegó mucho. Hoy apoyo la cabeza en la almohada y sé que hice todo por River".

