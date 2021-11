Como viene siendo costumbre desde hace ya dos torneos, en la Copa Libertadores se le da un anillo de oro y piedras preciosas al MVP (jugador más valioso) de la competición, que para este año tiene a seis aspirantes de Palmeiras y Flamengo, los dos equipos que se citarán en la final.

Precisamente, en el estadio Centenario, de Montevideo, desde las 17 horas locales, rodará la pelota entre los paulistas y cariocas, para saber cuál equipo se quedará con la Gloria Eterna. Estos dos equipos fueron los últimos dos ganadores de la competencia, el Fla en 2019 y el Verdao en 2020.

Lo cierto acá es que es que en el torneo de Conmebol se adquirió la práctica que se desarrolla en la NBA, NFL, MLB, y NHL, basquetbol, fútbol americano, beisbol y hockey, todos estadounidenses, deportes en los que al mejor jugador lo premian con un llamativo anillo.

Para este 2021, De Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabriel Barbosa, Raphael Veiga, Roni y Weverton; tres de Flamengo y tres de Palmeiras, son los nominados a quedarse con la impresionante joya de oro e incrustaciones de piedras preciosas, las cuales alcanzan un elevado valor.

Justamente, ese anillo tiene varios textos en su entorno: “URU MONTEVIDEO FINAL 2021 junto a las palabras BEST OF THE TOURNAMENT y LIBERTADORES”, son los mensajes que acompañan la presea que será entregado entre el uruguayo y los cinco brasileños.

Cabe recordar que esta será la tercera oportunidad en la que se entrega ese anillo. En las anteriores oportunidades, los gandores habían sido, Bruno Henrique, de Flamengo, y nuevamente nominado, y Marinho, jugador de Santos, que no logró quedar campeón con el Peixe.