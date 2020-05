El ex River que tiene guardado un video de Riquelme con Boca: "Es buenísimo"

Son pocos los jugadores que son tan admirados que transcienden las camisetas de sus clubes. Incluso todavía más selecto es el grupo de futbolistas que son admirados hasta por los hinchas del eterno rival. Uno de los miembros es Juan Román Riquelme, quien se ganó el amor de los fanáticos de Boca, pero también el respeto y la admiración de muchos seguidores de River.

Uno de los fieles de Lucho González, quien habló este jueves con 90 Minutos de Fútbol y reconoció su fanatismo con por el máximo ídolo del Xeneize, a quien le tocó marcar en numerosas oportunidades. No obstante, una de las que más recuerda fue una de las primeras, cuando él jugaba sus primeros partidos como profesional.

"Román tenía ponía el brazo sin hacer gimnasio y no lo podías mover. Te ponía el brazo y no se la podías sacar. Yo tengo un video que es buenísimo, lo tengo guardado: Boca-Huracán. El agarra la pelota en el vertíce del área con la derecha. La empieza a pisar, pisar, pisar y la lleva hasta la izquierda. La gente 'ole, ole, ole'. Íbamos perdiendo 1-0. Se ve él con la pelota y yo corriendo atrás. La pisaba para acá, para allá y no se la podíamos sacar metiendo el brazo. Le terminamos haciendo foul. La tuvo durante 45 segundos de un lado al otro", empezó en Fox Sports.

LOS ELOGIOS DE LUCHO GONZÁLEZ A JUAN ROMÁN RIQUELME#90MinutosFOX - El ex River confesó que tiene guardado un video en el que intenta sacarle la pelota al ídolo de Boca y no lo consigue por varios segundos. pic.twitter.com/vTXegB9zr1 — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) May 21, 2020

Óscar Ruggeri le agregó que para él Riquelme fue uno de los mejores del mundo haciendo eso y Lucho González le respondió: "Sí, porque vos Óscar podes decir que solo lo hacía en Argentina, pero mirá la final contra el Real Madrid. ¡Se lo hacía a cualquiera!", enfatizó el hoy mediocampista del Athletico Paranaense. Sin dudas, un admirador como todos de Riquelme más allá de los colores.

¿Cuándo fue ese Huracán-Boca?

Fecha 8 del Apertura 2000. Tomás Adolfo Ducó. El equipo de Carlos Bianchi venció por 1-0 al Globo, que ese campeonato terminaría octavo. ¿Cómo acabó el equipo de Juan Román Riquelme? Campeón con 41 puntos con River como escolta. ¡Qué locura de jugada, por favor!

