El ex-River que vivió la final como un loco: "Piñas a los almohadones, a las reposeras"

Qué locura fue la final de la Copa Libertadores de 2018. La misma se definió en el Santiago Bernabéu, Madrid. Ahí, River le ganó 3 a 1 a Boca gracias a los tantos de Lucas Pratto, Juanfer Quintero y Gonzalo Martínez. Para muchos hinchas del Millonario, el día más feliz de sus vidas. Para Augusto Fernández, también.

El exfutbolista del elenco de Núñez contó, en diálogo con el Diario Olé, cómo vivió esa tarde inolvidable: "Me agarró en México, de vacaciones. Había estado en China todo el año, volví e imaginate que si les decía a mi mujer y a mis nenes que nos quedábamos en Madrid... Pero la viví como si estuviera acá".

Y fue por más: "La vi en el hotel, me acuerdo que estaba en la pileta. Me llevé el iPad y me quedé en un rincón. Mi señora estaba un poco avergonzada porque yo gritaba como un loquito y estaba lleno de gente. Muchos no entendían qué pasaba: fui al bar del hotel y estaban mirando un partido de básquet...".

Al estar en un hotel, imaginamos que se controló, ¿no? No. "Empecé a pegarle piñas a los almohadones que tenía ahí, en las reposeras, mi nene también se puso a gritar... A ver, me considero hincha de River y cada partido ahora lo vivo como un hincha. Hay dos clubes en la Argentina a los que voy a estarles agradecidos, que son River y Vélez", comentó Augusto.

Fernández debutó en River en 2005. Se fue en 2010. Ahora está en el Beijing Renhe de China, pero no cree que pueda volver al Millonario. "Lo que planteé fue que yo siento que no me van a llamar porque en la posición en la que yo juego, de volante central, tiene alternativas. El puesto está muy bien cubierto. Después no dije si estoy a la altura o no. Actualmente me han llamado equipos argentinos y de otros países, y estoy analizando todo, aunque a su vez esperando qué pasa con el fútbol", cerró.

