La novela del mercado en Argentina terminó siendo la vuelta de Ignacio Piatti a San Lorenzo. Al principio, estaba completamente caída su llegada.

Hace pocos días se confirmó mediante a una publicación de Marcelo Tinelli en su Twitter. El presidente del Ciclón confirmó que el volante ya había firmado su contrato.

Pero todavía no es tiempo de festejar, hay un detalle que impide el regreso del surgido en Chacarita. Ese impedimento está entre las negociaciones del club de Boedo y Montreal Impact.

El ex-Independiente iba a llegar a cambio del 80% del pase de Emanuel Maciel y el 70% de Nicolás Fernández, ambos juveniles. Este último, se negó a jugar en Canadá y su rechazó podría hacer caer el regreso de Nacho.

A cambio de Piatti, San Lorenzo le daba a Montreal Impact parte del pase de dos juveniles.



Uno de ellos se negó y podría caerse el regreso del volante. ���� pic.twitter.com/EivkNTG5U1 — Bolavip Argentina (@BolavipAr) February 8, 2020

Pese a que en Boedo no pierden las esperanzas, todavía no pudieron resolver esto y el tiempo es tirano. Si no llegan a un acuerdo rápido, no se haría el pase.

¿Dónde jugará Piatti?

