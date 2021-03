El insólito apodo que eligieron los hinchas de Alianza Lima para Hernán Barcos

Hernán Barcos llegó a Alianza Lima para ser el centrodelantero goleador y por el momento está cumpliendo. Más allá de anotar de penal y con el recuerdo de esas faltas cobradas el 2020, Barcos demostró carácter al tomar el balón desde el primer momento del cobro de la falta.

Los hinchas de Alianza Lima celebraron la anotación y algunos bautizaron a Barcos como 'Machín', por su parecido con el personaje que interpretaba el actor peruano Carlos Alcántara en la serie 'Pataclaun'.

Al finalizar el partido, Barcos dijo: "Cansado, por la falta de ritmo, por la falta de partidos, pero bien, contento con la entrega del grupo. A pesar de no haber hecho 90 minutos de fútbol, el grupo tuvo una entrega muy importante. sinceramente, pensamos que íbamos a estar peor".

Agregó: "Es muy difícil, cuando un equipo no puede hacer pretemporada, ser el favorito. Sabemos la camiseta que representamos. La inclusión de Jefferson Farfán es un plus para nosotros, pero no podemos estar a la altura de los que arrancaron con mucho tiempo de anticipación".

Barcos tiene un largo recorrido en el fútbol sudamericano. Es el goleador histórico de la Copa Libertadores y también convocatorias a la selección argentina.

Lee También