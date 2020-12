Indirecta durísima del 'Pibe' a Teo Gutiérrez tras eliminación de Junior

La eliminación del Junior de Barranquilla de la final de la Liga colombiana sigue dando de qué hablar en todas las esferas del fútbol colombiano ya que para nadie es un secreto que era el gran favorito por su nómina, pero terminó avanzando el América de Cali tras ganar 1-2 en el Metropolitano.

Son muchas las declaraciones polémicas que se han hecho en torno a la actuación del equipo dirigido por Amaranto Perea, pero esta vez el que habló fue Carlos 'El Pibe' Valderrama voz autorizada e hincha del equipo tiburón, quien apuntó para todas partes luego de la eliminación.

En su canal de Youtube, el exjugador de la Selección Colombia, indirectamente, habló de la no presencia de Teófilo Gutiérrez desde el principio del partido y hubo que esperar 45 minutos para que el mejor jugador del Junior estuviera en la cancha, en un partido completamente definitivo.

"En el segundo tiempo. Junior hizo un par de cambios y ahí no tiendo yo. No entiendo la vaina. Ahora los jugadores están lesionados para jugar 45 o 50 minutos. No entiendo como antes cuando estábamos lesionados queríamos jugar siempre, nos reventábamos en la cancha. Ahora los mejores jugadores del equipo juegan 20 o 30 minutos. En nuestra época si estábamos lesionados para jugar semifinales, eso hay que jugarlo hasta mocho, 'me reventé, pero en la cancha'. Los mejores jugadores en los equipos siempre juegan aunque estén mochos", dijo 'El Pibe'.

Luego apuntó al VAR, y aseguró: "No entiendo esta vaina y que le dijeron del VAR que fue 'offside'. No tiendo esa vaina. Pensé que el VAR venía a ayudar a los árbitros, pero ya los árbitros no pitan. Entran a la cancha y no hacen nada. No solo en Colombia, pasa en todo el mundo. Ese VAR no sirve para nada, que quiten a los árbitros, están hechos unos payados, los árbitros son unos payasos que no toman determinaciones. Antes tomaban determinaciones y se equivocaban, perfecto por que son seres humanos, pero ahora no sirven para nada. Entran a la cancha y no toman decisiones. Si hay mano, al VAR, si hay penal, al VAR. Que quiten los árbitros y que se inventen una vaina sin árbitros".

Y apuntó: "Al VAR no lo entiende nadie, ni mi mamá, ni mi papá que tampoco está entiende eso. Los árbitros ni pitan, pita es el VAR".

