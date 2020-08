El pedido especial de Ramón Díaz para enfrentar a Boca en la Libertadores

Este martes habrá una reunión determinante en torno a la vuelta de los entrenamientos en el fútbol argentino, sobre todo para aquellos equipos que se encuentran disputando la presente edición de la Copa Libertadores de América.

Uno de ellos es Boca Juniors, que empató ante Caracas y derrotó a Independiente Medellín en sus dos primeros partidos. Pero, ahora, el equipo comandado por Miguel Ángel Russo tiene que afrontar un duelo muy especial.

Es que deberá chocar con Libertad de Paraguay, equipo que es comandado estratégicamente por Ramón Ángel Díaz, uno de los entrenadores más importantes en toda la historia de River Plate, el más acérrimo rival de Boca.

Y, ya pensando en ese compromiso y palpitándolo de forma contundente, el propio estratega de la escuadra Gumarela brindó declaraciones y dejó muy clara su postura de que el partido se dispute en el estadio Nicolás Leoz de Libertad.

"Los jugadores y nosotros somos conscientes de que no estamos en un buen nivel. El equipo no está teniendo el rendimiento que todos esperaban, pero no les voy a echar la culpa a los jugadores porque están haciendo un gran esfuerzo. Es culpa del técnico porque hay futbolistas con calidad. Estamos teniendo inconvenientes y tengo que recomponer las ganas y el espíritu", comenzó señalando.

"Nos gustaría jugar en nuestra cancha pero eso lo va a decidir el presidente con toda su gente. Hay que ver si se dan todas las condiciones", profundizó en diálogo con 'Fútbol a lo Grande'. La otra opción es hacer de local en la cancha de Cerro Porteño.

Lee También