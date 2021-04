El representante de Pratto, sorprendido por los dichos de Gallardo sobre el futuro del jugador: "Es rara la respuesta"

Mientras sigue transitando su estadía en los Países Bajos, Lucas Pratto recibió desde desde Argentina una noticia más que llamativa relacionada a nada más ni nada menos que Marcelo Gallardo: en la conferencia de prensa que llevó a cabo el pasado miércoles, el Muñeco no dudó en esquivar una pregunta relacionada al futuro del ex artillero de Vélez.

Consultado sobre el inminente retorno de Pratto al Millonario a mitad de año, época para la cual el préstamo con Feyenoord llegará a su finl, el entrenador de La Banda manifestó: “Estoy pensando en los jugadores que tenemos acá como para pensar en Pratto, que hoy no está dentro de las posibilidades de nuestro plantel”.

En las últimas horas, haciéndose eco de los dichos de Gallardo, Gustavo Goñi, representante de Lucas, exteriorizó su opinión con respecto a los mismos y marcó: "Pratto va a volver a River, fue una decisión consensuada la de salir del club. Tenía pocos minutos y un contrato muy alto. Pratto se quedaría a vivir en River toda su vida. Si bien el no tenía el nivel del 2018, pasó por una situación de una lesión importante que el entrenador le pidió jugar la final con Paranaense sabiendo que estaba lesionado. Las cosas quizás no están saliendo como todos pensábamos".

Trasladando el foco de la discusión a las declaraciones que Gallardo emitió en la conferencia de prensa, el agente completó: "La verdad que es rara la respuesta. No he hablado con Gallardo del tema. Si no lo tiene en cuenta, supongo que se lo dirá y veremos con la dirigencia qué hacemos con el año de contrato que le queda. Lucas es un agradecido de Gallardo por haber luchado tanto para llevarlo a River, siente que le retribuyó esa confianza siendo protagonista destacado en la final más importante de la historia de River".

