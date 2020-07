El representante de Scocco contó cómo fue la última charla entre el jugador y Gallardo

Luego de tres años en los que siempre se entregó al máximo y estuvo a disposición constante de las exigencias impuestas por parte de Marcelo Gallardo y su Cuerpo Técnico, Ignacio Scocco, a mediados del presente 2020, decidió desvincularse de forma definitiva de River y no extender su vínculo con dicha instnticuón.

Pese a que desde La Banda le ofrecieron estirar su estadía por unos cuantos meses más, el artillero siempre tuvo un objetivo puntual en su mente: regresar a su querido Newell's. Descartando el resto ofertas que tenía sobre la mesa, Nacho emprendió su viaje a Rosario para encontrarse y unirse una vez más con uno de los clubes de sus amores.

Luego de tres años en La Banda, Scocco regresó a Newell's (Foto: Getty)

Haciendo referencia a la salida de Scocco de la institución de Núñez, Fabián Soldini, representante de Ignacio, dialogó con TyC Sports y manifstó que al jugador no le fue para nada fáicl tomar la decisión en cuestión. "Le costó bastante. Me pidió que lo deje pensarlo, que no nos apuremos", confesó.

Manifestando que el artillero se sintió a gusto en River a lo largo de los tres años que estuvo allí, el agente en cuestión, indicando que el amor por La Lepra fue el que finalmente predominó con el correr del tiempo, agregó: "Pasó tres años espectaculares y eso lo hizo dudar, pero siempre tenía en la cabeza terminar su contrato y volver".

Exteriorizando mediante grandes y amplios rasgos lo que fue la última conversación entablada entre Scocco y nada más ni nada menos que Marcelo Gallardo, Soldani cerró: "Nacho me dijo que la conversación fue espectacular, emotiva, y que se lleva lo mejor de su despedida".

