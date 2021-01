El dirigente que destrozó a Ameal: "Es un maleducado, ojalá pueda encontrarlo y decirle esto cara a cara"

"Sentí que quisieron perjudicar a Boca contra Banfield. Ese partido se tenía que haber jugado el 20 de enero. Todo el mundo operó en contra de Boca para que se juegue ese domingo", fueron las declaraciones de Jorge Amor Ameal, presidente de Boca, ayer respecto a la final de la Copa Diego Armando Maradona.

El máximo directivo del Xeneize habló ayer en ESPNF360 respecto a la definición del torneo local y también a la última fecha de la Zona Campeonato, donde desde antes del partido con Argentinos Juniors se había hablado de un posible desempate con River en San Juan.

Este jueves, desde Banfield le respondieron a Ameal y cómo. Precisamente, fue Oscar Tucker, vicepresidente del Taladro, quien salió a hablar.

"Escuché ayer a Ameal, es un maleducado. Poner en tela de juicio nuestro honor diciendo que quisieron perjudicarlo a Boca me parece una falta de respeto. Tal vez está perdiendo la memoria. Nos sentimos muy ofendidos como institución", aseguró en una entrevista con Cómo Te Va.

Además, agregó: "Quién actúa de una forma cree que todos actuamos de la misma manera. Si Ameal piensa que tener privilegios es ser serio, debe ser porque está acostumbrado a eso".

"Este enojo no es con Boca como institución, sino con el señor Ameal. Ojalá pueda encontrarlo en el sorteo y decirle todo esto cara a cara. Si fuera socio de Boca me daría vergüenza de la manera que habló", sentenció Tucker, quien sí se guardó algo de sus declaraciones no podemos imaginar qué habrá sido. ¡Durísimo!

