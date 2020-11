Nudo en la garganta: el video que la Selección Argentina subió para despedir a Maradona

Diego Maradona falleció a sus 60 años de edad. Mientras realizaba el correspondiente proceso de rehabilitación por la operación a la que se había sometido hace unas pocas jornadas, El Pelusa sufrió un paro cardiorrespiratorio y abandonó este mundo de forma repentina.

Diego, siempre vas a ser #Eterno en nuestros corazones.



Gracias por todo ������ pic.twitter.com/IDgheHobi4 — Selección Argentina ���� (@Argentina) November 26, 2020

En medio de una catarata de mensajes de despedida por parte de ex compañeros, amigos, rivales, instituciones y referentes de un sinfín de deportes, la Selección Argentina no dejó pasar la oportunidad para brindarle un poco de cariño al Pelusa, quien supo entregarse al máximo en cada oportunidad en la que le tocó saltar al campo de juego a defender los colores de La Albiceleste.

Publicando un video más que emotivo a través de sus redes sociales, la cuenta oficial del combinado nacional despidió a una de sus máximas leyendas. "Diego, siempre vas a ser Eterno en nuestros corazones. Gracias por todo", escribió el usuario de Argentina.

"Diego, te tengo que contar algo... hoy es uno de los peores días de mi vida. Porque pasé por todas, pero nunca por esta. Quise gambetear mil veces la noticia, como vos, pero no pude. No pude hablar. No pude comer. No pude creer que era verdad. Con vos se me fue un pedazo de mi familia. Y de cada familia de la Argentina. Claro... los que no nacieron acá no lo entienden. Si nunca les silbaron el himno, les cortaron las piernas, o tuvieron que hacer el mejor gol de la historia para reponerse de una estúpida guerra. Sí Diego, ya se que quizás pueda sonarte exagerado, pero este es uno de los peores días de mi vida, porque gracias a vos viví los mejores, los más gloriosos, los más románticos, los más mágicos, los más alegres, los más inolvidables. Diego, soy argentino, y hoy necesito estar al lado de otro argentino para no extrañarte tanto"

