‘Operación Brasil’, definen en AS sobre lo que se viene en Real Madrid de cara a la convocatoria de la Verdeamarelha para llevarse a Vinicíus, Rodrygo, Casemiro y Militao en pleno ecuador de la temporada Merengue. El equipo de Carlo Ancelotti negocia con la CBF el futuro de sus jugadores y así se encuentran las cosas para no perderles de cara a la próxima semana.

El calendario de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 se ha visto claramente afectado por la pandemia y los contantes cambios en el fixture que esta obligó a realizar a una Conmebol que no tuvo más remedio que implantar una doble fecha en pleno mes de enero. Real Madrid es uno de los clubes que más se han visto perjudicados por la medida y por ello viene negociando la libertad de sus jugadores pensado en lo que viene.

Desde la CBF se muestran inamovibles. Tite ha declarado ya que cuenta con Vinicíus, Rodrygo, Casemiro y Militao para los choques ante Ecuador y Paraguay en una doble fecha que no olvidemos, ya tiene a la Canarinha en Qatar 2022. En Real Madrid han buscado por todos los frentes un acuerdo y ya hay respuesta a sus peticiones.

¿Llegan contra Athletic por la Copa?

Los Merengues viajarán el 3 de febrero a San Mames para medirse con los Leones por los cuartos de un torneo que les tiene como favoritos al título. Brasil jugará apenas 48 horas antes contra los guaraníes y si bien desde la capital española han hecho todos los esfuerzos para que liberen a sus futbolistas de dicho compromiso, estos harán parte de la nómina que reciba al equipo de Guillermo Barros Schelotto.

AS confirma que Real Madrid no se ha quedado de brazos cruzados y ya ha acordado que los cuatro brasileños abandonen el país minutos después de medirse con Paraguay en un vuelo chárter que les llevará a Europa de manera express. Llegarían el 2 de febrero y si Ancelotti no los ve indispuestos (lesiones-jetlag), jugarían por los cuartos de final de Copa. El líder de LaLiga no olvidemos, se encuentra al límite físicamente.