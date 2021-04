Russo deberá improvisar: Mas sería baja en Boca y no hay lateral izquierdo

Si hay un puesto en el que Boca no podía tener más bajas era en el de lateral izquierdo, teniendo en cuenta que Frank Fabra había recibido tres fechas de suspensión en la Copa Libertadores. Desafortunadamente, Emmanuel Mas, quien venía ocupando su lugar, sintió molestias musculares en la última práctica y estaría casi descartado para medise ante Santos en La Bombonera.

La lesión del sanjuanino no es un problema menor para Miguel Ángel Russo, ya que no tiene a disposición a ninguno de los dos laterales por naturaleza que más utilizó en su ciclo. El otro que podía ocupar ese lugar era Marcos Rojo, que se está recuperando de coronavirus y no será de la partida esta noche.

De esta manera, el entrenador del Xeneize tiene dos posibilidades para ocupar ese puesto, y ambas serían novedades en el XI. La primera es la posibilidad de que Julio Buffarini cambie de perfil y ocupe la banda izquierda. El cordobés venía sumando varios minutos y es quien pica en punta para ocupar el lugar vacante, mientras que Nicolás Capaldo regresaría al puesto de marcador de punta derecho.

La otra chance también sería una gran sorpresa, aunque no una improvisación: la titularidad de Agustín Sandez. El juvenil debutó jugando unos minutos ante The Strongest en La Paz y dejó buenas sensaciones. Para esta jornada, el jugador de la reserva es el único "3" natural a disposición, pero la dificultad del encuentro y su poco roce en la máxima categoría es la principal contra. Decidirá Miguel.

Así llega Santos: a la deriva

Lejos de aquel que goleó a Boca en enero, el Peixe llega golpeado al choque copero en La Bombonera. Hace algunas horas, Ariel Holan renunció luego de sufrir amenazas por parte de la torcida brasilera, por lo que Marcelo Fernandes será el DT interino que estará presente en el choque de hoy. Como si eso fuera poco, el pasado sábado se oficializó la venta de Yeferson Soteldo a la MLS, por lo que la figura tampoco será de la partida.

