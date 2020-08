En medio de los rumores, habló el representante de Marcone

Mucho ruido hizo en el fútbol argentino el rumor de que Boca e Independiente podrían realizar un trueque intercambiando varios jugadores.

De igual manera, con el tiempo fue quedando en claro lo complicado que eso era, aunque si se siguió hablando de algún que otro negociado entre ambos clubes.

El nombre que más presente está es el de Iván Marcone, quien se sabe es fanático del Rojo y sueña con ponerse dicha camiseta.

Y fue Christian Bragarnik, su representante, quien en diálogo con Mundo Ascenso se manifestó sobre esta situación, sin dar muchas más certezas.

"Es cierto que Pusineri lo llamó para preguntarle por su situación, como pasa normalmente, pero posterior a eso no pasó nada”, comenzó.

Luego, desarrolló: "Si pasó eso del canje fue privado entre los clubes, a mí no me llamaron de Independiente ni de Boca. Algo debe haber, no soy necio, si se rumorea es porque algo hay".

Sobre el futbolista, señaló que "siempre trató de jugar en Independiente, es hincha, se sabe", pero dejó en claro: "Hubo cuatro mercados en los que estuvo a punto de ir y no se dio. A partir de que se frustró, me pidió que si hay algo concreto, lo veamos, porque no se quiere ilusionar”.

Para cerrar, reveló una charla que tuvo con Marcone: "Me llamó y me dijo: ‘hoy tengo contrato con Boca, me debo a Boca. Y si realmente hay algo, vemos. Hoy me dedico a meterle acá’”.

