Eso falta en Perú: Rodrigo Vilca se mandó con jugadón en el Newcastle

La Selección Peruana ha demostrado que los que estaban bien en las eliminatorias no an podido mantener su nivel. Por lo mostrado contra Argentina, jugadores como Yotún, Cueva o Flores no están a la altura del equipo de todos.

Por ello, es fácil pensar en los posibles remplazos. En este año, jóvenes jugadores han emigrado y pueden sumar en un futuro en la Selección. Pacheco y Lecaros son un par buenos ejemplos.

Otro que salió hace poco fue Rodrigo Vilca. El jugador del Deportivo Municipal llegó nada menos que a un equipo de la Premier League. Defiende los Colores del Newcastle.

Después de un par de entrenamientos con el primer equipo, llegó a la sub23 del club. Ahí muestra su calidad fecha a fecha y se va ganando la confianza para estar en la primera división pronto.

Este miércoles, por ejemplo, se mandó un jugadón por el lado izquierdo de la cancha. Recibió, encaró y pasó. Luego dio un pase que rompió lineas y generó un ataque.

Así, ya se le ve cada vez con mayor confianza al enganche. Ojalá siga en ese sendero y pronto tenga una oportunidad en el equipo de todos ¡Podría ser muy útil!

