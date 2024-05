Cuando el fútbol apremia a ciertos jugadores, considerados como referentes absolutos en el mercado internacional, se deben tomar decisiones al respecto. Paolo Guerrero es un crack de talla mundial, no debería estar siendo tomado como un profesional de cuarta, dicen sus fans. Hoy en la Universidad César Vallejo vive una serie de complicaciones en torno al rendimiento general.

¿Qué dijo Paolo Guerrero sobre su continuidad en la César Vallejo?

Los resultados no acompañan, por eso el capitán de la Selección Peruana toma una determinación fuerte, el cual tiene una base de conversación con los directivos: “Sabíamos que iba a ser durísimo (la Copa Sudamericana), lo conversé con Richard (Acuña) y le mencioné que tenemos un plantel corto, había mucho desgaste al estar compitiendo en dos torneos. Espero que la César Vallejo mejore su estructura”.

Paolo Guerrero aceptó el reto de comandar a la Universidad César Vallejo con todo honor, pero también con el respaldo de sus compañeros. Supuestamente, el interés del jugador partía por entender que el grupo que llegaba a liderar tenía jugadores de renombre, buen juego y demás. Todo lejos de eso, en el sentido de que los resultados hoy muestran más un problema, todo lo contrario a lo que se conoce como éxito deportivo.

¿Paolo Guerrero quiere irse de la César Vallejo?

La directiva de la Universidad César Vallejo tiene que explicar varias cosas a su estrella principal si no quiere entrar en un bucle complicado, el cual solo estaría rompiendo la paz interna. Paolo Guerrero una vez que regrese a entrenar con el cuadro poeta, charlará con las autoridades del conjunto norteño, donde debe haber respuestas acertadas, para poder continuar jugando. ¿Se irá a mitad de año? Eso solo lo sabe su entorno más cercano.

En otros asuntos, sobre el tema de la Selección Peruana y los siguientes partidos considerados como Amistosos Internacionales. Paolo Guerrero explicó que está prácticamente listo para poder romper cualquier comentario negativo, y ser el capitán que tanto necesita la Blanquirroja: “No creo, yo ya tengo desde que me lesioné 10-11 días, antes de dos semanas no me veo jugando, todavía siento molestia. Igual todo es monitoreado por el fisioterapeuta”.

¿Cuándo se jugarán los Amistosos Internacionales?

Perú vs. Paraguay chocarán este viernes 7 de junio por la Fecha FIFA. Jugando en el estadio Nacional de Lima, lo más probable es que el partido sea desde las 21:00 horas de Perú. Después está el cotejo ante Nicaragua, el próximo 14 de junio en Filadelfia desde las 19:00 horas de Perú, como previa a la Copa América a desarrollarse en los Estados Unidos. Esos dos cotejos están confirmados al ciento por ciento.

Agustín Lozano explicó al detalle sobre estas jornadas próximas a jugarse: “En coordinación con el comando técnico del profesor Jorge Fossati, logramos concretar este partido de preparación en Estados Unidos ante una selección centroamericana. Confiamos en el trabajo del plantel y sé que vamos a llegar muy bien a la Copa América”.