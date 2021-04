Está loco: Montiel pateó el penal mirando para otro lado ¡y lo hizo!

Esta noche, River y Colón de Santa Fe se enfrentan por la jornada 9 de la Copa de la Liga Profesional. El Sabalero es de momento el único equipo invicto, pero parece estar cerca de perder puntos por primera vez en el torneo.

La paridad entre los visitantes y los locales se rompió a 10 minutos del cierre del primer tiempo. Nicolás de la Cruz asistió a Lucas Beltrán y este, con una enorme definición, rompió el cero anotando su primer gol en primera división con la camiseta del Millonario.

Los de Eduardo Domínguez supieron empatarlo de la mano de Christian Bernardi, quien aprovechó un error en la salida de los dirigidos por Marcelo Gallardo y venció la resistencia del siempre seguro Franco Armani.

En el complemento, Fabrizio Angileri convirtió un gran tiro libre que se terminó convirtiendo en un 2 a 1. El tercero no tardó en llegar, ya que Tomás Moschión tocó la pelota con la mano en su propia área y la jugada derivó en un penal para River.

El encargado no fue otro que Gonzalo Montiel, un ya especialista en la materia. A su gran pegada, el lateral le sumó también ¡un "no look shoot"! y terminó convirtiendo la pena máxima engañando al arquero con la mirada. Un crack.

#CopaDeLaLigaxTNTsports | ¡Pura jerarquía para rematar! Gonzalo Montiel, con un no-look, metió el penal para ampliar el marcador en Núñez.#RIVCOLxTNTsports pic.twitter.com/jWLa0sED9E — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 12, 2021

