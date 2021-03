"Todos los partidos del América de Cali estaban amañados": explosiva confesión

A lo largo de la historia del fútbol profesional colombiano son muchas las historias de amaños y trampas que se han tejido debido a la presencia de grupos al margen de la ley en equipos, dirigentes, árbitros, etc., lo cual ha manchado a varios clubes.

América de Cali ha sido uno de esos señalados debido a la influencia que tuvo la familia Rodríguez Orejuela, líderes del Cartel de Cali, durante los años 80 y 90, pero hoy todavía se siembran dudas de los triunfos del equipo escarlata.

Después del clásico contra el Deportivo Cali, el pasado jueves, una explosiva declaración se dio en el programa Zona Libre de Humo, en la cual un exjugador del equipo azucarero afirmó que en su época hubo amaños a favor del América.

"¿Te digo la verdad? Los partidos estaban amañados. América ganaba todos los partidos 1-0 de penal, con una nómina extraordinaria también. Era una época del futbol colombiano muy compleja y muy difícil... En Cali, viví situaciones contradictorias porque la pasé bien y tuve mis mejores años en Cali, pero cuando llegué, en Colombia había problemas. Hasta el momento de que me dijeron que me fuera del país. Los partidos eran arreglados por América", dijo el ex delantero uruguayo, Carlos Amaro Nadal.

Y agregó: "La realidad es que quien no dejó transferirme al América fue un grupo guerrillero. Llamaron al Deportivo Cali y dijeron que si me transferían, iba a haber problemas. Las amenazas no fueron para mí, fueron para los directivos del Cali. Después de eso, ni volví a entrenamientos y me fui a Sevilla".

Lee También