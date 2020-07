FIFA, contra Independiente: si no paga podría no fichar por 3 mercados

El presente de Independiente no es bueno. El Rojo aparece en los diarios todos las semanas por cuestiones que están lejos de ser postivas. Ahora, por un falló de la FIFA que lo podría dejar sin fichar jugadores por 3 mercados.

El elenco de Avellaneda le debe dos cuotas de 1,6 millones de dólares al América de México por el pase de Cecilio Dominguez. Nunca las pagó. A eso hay que sumarle 10% de interés anual desde el 11/2019 por el pase y una multa de 807.000.

FIFA multó a Independiente con 800 mil dólares por el impago del pase de Cecilio Dominguez. Esa cifra se le sumaría a la deuda restante (3.2 millones). También prohíbe que CAI fiche por dos mercados si no paga pero va a ser apelado y aplazado para que pueda hacerlo. pic.twitter.com/JGtTlPPLxH — Gastón Edul (@GastonEdul) July 10, 2020

Independiente piensa apelar al TAS y tiene 45 días para pagar. Si no paga, algo que seguramente no pasará, no podrá fichar futbolistas por los próximos 3 mercados de pases. Sí, sería caótico para la institución.

Para colmo, recordemos que Cecilio es uno de los futbolistas más resistidos por los hinchas del Rojo. No lo quieren más en el club y ahora pasó esto.

Veremos cómo termina esta situación que no es nada linda. Los fanáticos del Rey de Copas están cansados de esto. Muy cansados.

����FIFA falló contra Independiente por la deuda de Cecilio con el América y, si no paga en 45 días, le prohíbe fichar por 3 mercados

*️⃣Son u$s 3.200.000 más 10% de interés anual desde el 11/2019 por el pase y una multa de 807.000

*️⃣Apelará ante el TAS para que quede en suspenso pic.twitter.com/RPhtSTUNHp — César Luis Merlo (@CLMerlo) July 10, 2020

