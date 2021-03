Fecha FIFA suspendida: cuáles eran los partidos que debían disputarse en marzo por las Eliminatorias

Este sábado, Conmebol puso en palabras lo que se rumoreaba desde hace varias semanas respecto a la Fecha FIFA de marzo por las Eliminatorias rumbo a Catar 2022.

"El Consejo de la CONMEBOL resolvió suspender la doble fecha de las Eliminatorias para Catar 2022 prevista para marzo. La decisión obedece a la imposibilidad de contar en tiempo y forma con todos los jugadores sudamericanos", dice el comunicado a tráves de las redes sociales que hizo la Confederación Sudamericana.

Una pésima noticia para el fútbol sudamericano, que como el resto de las confederaciones necesita jugar los encuentros para una Copa del Mundo que se jugará el año que viene.

La Fecha FIFA de marzo, que ahora ha quedado suspendida, iba a tener grandes partidazos que realmente ilusionaban a los hinchas.

¿Cuáles eran los partidos de la Fecha FIFA de marzo que debían disputarse?

Fecha 5: Colombia vs. Brasil y Argentina vs. Uruguay, Bolivia vs. Perú, Venezuela vs. Ecuador y Chile vs. Paraguay.

Fecha 6: Perú vs. Venezuela, Brasil vs. Argentina, Ecuador vs. Chile, Uruguay vs. Bolivia y Paraguay vs. Colombia.

