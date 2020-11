Girotti, la nueva joya de River, contó que Gallardo lo convenció de no irse

Después de la salida de Ignacio Scocco, Marcelo Gallardo subió al plantel de Primera a Federico Girotti, quien apareció para tener rodaje detrás de Rafael Santos Borré y Lucas Pratto.

En el último encuentro, en el triunfo contra Godoy Cruz en Mendoza, el pibe fue justamente el autor del gol del triunfo en su primer tanto como profesional.

��️ "En enero estaba todo hecho para irme al Torino ���� pero antes tuve una charla con Gallardo. No me importó la plata ni irme afuera. A mi me importa jugar en #River y quiero jugar acá".



Este miércoles, Girotti habló con Radiopasillo Monumental y recordó la posibilidad que tuvo irse de River, sin siquiera haber debutado, a comienzos de año.

"Me llegó la oferta para irme, pero tuve una charla con Gallardo en el predio de Ezeiza. Estaba casi todo hecho", aseguró. Precisamente, en enero le llegó una propuesta del Torino de Italia: casi cuatro millones de euros fue la oferta que arribó a las oficinas de Nuñez.

Además, agregó: "Me dijo que sus intensiones eran contar conmigo. Si el técnico de la Primera del club te dice eso, más siendo Gallardo y más siendo River, no lo dudé. No me importó irme afuera ni la plata, nada. A mí me importa estar acá y quería jugar en River".

Con 21 años, Girotti se pone como una alternativa por detrás de Borré y Pratto. Sin dudas, un juvenil ha seguir en cuenta.

