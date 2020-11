"El verdadero qué hombre": River subió foto de Enzo Pérez en cuero y los hinchas enloquecieron

Aunque al día de la fecha no quedan dudas que River ostenta el juego colectivo como una de sus premisas más destacadas, lo cierto es que el equipo de Marcelo Gallardo cuenta con varias figuras y pilares a la hora de armar el once inicial.

Así como en la sección ofensiva La Banda tiene algunos elementos que no pueden faltar, lo mismo sucede en la defensa con los correspondientes protagonistas. En consecuencia, a raíz de sus aptitudes en el terreno de juego, no quedan dudas a la hora de afirmar y valorar que Enzo Pérez no puede faltar en el esquema que el Millonario ostenta al día de la fecha.

El mediocampista, en esta oportunidad, fue protagonista de una publicación de River en las redes sociales. Este jueves por la mañana, a pocos días de haber presentado su nueva camiseta, el conjunto de Núñez publicó una foto del futbolista sosteniendo la nueva indumentaria del club.

Enloqueciendo por completo al ver que Enzo no tenía nada puesto en la zona del torso, los seguidores de La Banda desataron un auténtico caos en los comentarios y destacaron la belleza del mendocino.

+ Los hinchas de River no tardaron en enloquecer:

Lee También