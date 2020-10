Gago: "La espina con Boca es no haber ganado la Copa Libertadores"

No se da por vencido. Una vez más, Fernando Gago dejó en el camino una lesión de esas por la que cualquier mortal baja los brazos sin pensarlo dos veces. Pero ese no es el estilo del experimentado mediocampista, y bien en claro nos lo dejó una y otra vez.

En diálogo con Deportivo IP, dando una entrevistas más que reflexiva, contó cómo vive este presente en Vélez buscando volver a sentir de la mejor manera dentro de una cancha, pero también se tomó un tiempo para repasar su tiempo en Boca.

"Recuerdo la semana previa a debutar. Estaba en Reserva y bajé a mi división. Jugué en Quinta contra Estudiantes porque si ganábamos éramos campeones. Jugamos y sufrí un traumatismo, perdí el conocimiento 10 segundos. Los médicos me decían que tenía que estar 15 días sin jugar y en ese momento el Chino Benítez me dijo 'el domingo jugás'. Tenía buena relación con el médico, y terminé jugando. El recuerdo más grande fue que mi papá y mi mamá pudieron estar presentes", soltó.

Sobre lo que es el día a día con la camiseta azul y oro, contó: "Es difícil explicarlo, hay que vivirlo. Todo lo bueno o malo tenía mucha repercusión. Ya desde chiquito, cuando estabas en Inferiores, salías en el diario. Eso demuestra lo grande que es. Boca fue mi casa, me crié como jugador, como persona, me tocaron vivir situaciones hermosas, conocer gente que me enseñó muchísimo desde los 8 años. Como hincha es lo máximo".

Luego, le mencionaron la Copa Libertadores y no dudó: "Es una deuda pendiente. Siempre dije que ganar con Boca era lo máximo: gané 10 títulos y he perdido muchos torneos también, pero la espina es no haber ganado la Libertadores".

Para cerrar, se mostró optimista con el futuro: "No tengo decidido retirarme, dependerá muchísimo de las ganas que tenga, de la forma que sea el momento de decir basta. Me gusta jugar, estar en el club, el día a día en el vestuario. Pero sé que pasé por cinco operaciones y veré el día a día cómo esté, en el club que sea. Los plazos que me pongo son cortos. Ahora, por ejemplo, pienso de acá a diciembre".

