Paolo Guerrero causó una conmoción luego de su gran partido con Liga de Quito. Marcando un doblete ante Defensa y Justicia por la Copa Sudamericana, sus goles llevaron todo el ruido posible y se hicieron escuchar mucho en Argentina. Justamente en ese sentido, Fernando Gago tuvo que responder una pregunta sobre los tantos del delantero peruano.

Recordando que Fernando Gago tuvo a Paolo Guerrero en Racing Club. El delantero no la pasó bien en las últimas fechas y terminó saliendo del plantel. Quizá sin decirlo directamente, pero sí dejándolo claro en sus comentarios, el ‘Depredador’ siempre dijo que algo “se rompió” y todos indicaban que fue por culpa del técnico.

Ahora, ubicado en Liga de Quito, Paolo Guerrero atraviesa una nueva juventud y quedó claro en la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana, cuando marcó un doblete ante Defensa y Justicia. Anotando los dos goles en el primer tiempo, Fernando Gago tuvo que responder a la prensa.

¿Qué dijo Fernando Gago sobre Paolo Guerrero tras su doblete?

“Me alegro mucho por Paolo. La verdad que me pone muy contento. Creo que hizo dos goles ayer, me pone muy contento por él”, comentó Fernando Gago sobre Paolo Guerrero, con cierta nota de no saber exactamente la información. Luego agregó: “Pero, no puedo hablar de un jugador que no está hoy en la institución”, cerró

Paolo Guerrero ahora tendrá que afrontar la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana. Con un 3-0 como ventaja por parte de Liga de Quito, la próxima semana tendrán que chocar en casa de Defensa y Justicia. El ganador pasará a la final del certamen.

El posible once de Liga de Quito vs. Defensa y Justicia

Liga de Quito regresa a la actividad cuando enfrente a Defensa y Justicia por la vuelta. El once de Luis Zubeldía podría ser: Domínguez; Quintero, Adé, Mina, Quiñónez; Martínez, Piovi; Julio, Ibarra, Alvarado; Guerrero.

¿Cuándo juega Liga de Quito su siguiente partido?

El siguiente partido de Liga de Quito es el día 04 de octubre contra Defensa y Justicia por Copa Sudamericana.

¿Dónde ver el partido de Liga de Quito vs. Defensa y Justicia?

Los partidos de Liga de Quito de LigaPro se pueden ver por Gol TV y Star+, mientras que los de Copa Sudamericana por DSports y Star+

¿Quién es el entrenador de Liga de Quito?

Luis Zubeldía está pasando su segundo ciclo en Liga de Quito tras haber sido vicecampeón en el 2015. Tuvo pasos por Lanús de Argentina y Santos Laguna de México; además en Ecuador estuvo en Barcelona SC.

¿Cuáles son los refuerzos de Liga de Quito?

Liga de Quito hasta ahora ha confirmado la contratación del delantero Paolo Guerrero, el venezolano Jan Hurtado y el volante ex Nacional, Jefferson Valverde.

¿Qué jugadores han salido de Liga de Quito?

De cara a este mercado de fichajes, Liga de Quito se ha desprendido de Jefferson Arce y de Marcos Olmedo. Además, también se suman las ‘bajas’ de Juan Luis Anangonó y la de Ángel González.

Así marcha Liga de Quito en la tabla de posiciones de la LigaPro

Liga de Quito ha disputado cuatro partidos en esta segunda etapa y se ubica 3ro con 8 puntos a solo 3 de los líderes del torneo Delfín y Mushuc Runa. Los ‘Albos’ buscan la final del campeonato