Fernando Uribe no seguirá en Santos y busca nuevo club para continuar su carrera

Desde que Fernando Uribe salió de Toluca y fue a continuar su carrera profesional a Brasil no pudo encontrar su mejor versión. Primero pasó por Flamengo sin pena ni gloria y luego se fue al Santos, donde este fin de semana recibió una noticia poco alegre: no será tenido en cuenta y deberá buscarse un club.

"Falta firmar los papeles y listo. Creemos que la era de Fernando en Santos se da por finalizada. El lunes debe estar todo oficializado", aseguró Luis Carlos Serrano, abogado y asesor del futbolista, en una plática exclusiva con el sitio web GolCaracol.com. ¿A dónde irá a parar a sus 32 años? Es una verdadera incógnita.

⚠️ El delantero colombiano Fernando Uribe arregló su salida de Santos ����.



Es agente libre a partir de la fecha.



¿Les gustaría en su equipo? pic.twitter.com/paB9IpjyL3 — Julián Capera (@JulianCaperaB) August 28, 2020

En caso de querer retornar a su Colombia natal, el nacido en Pereira tiene la opción de intentar regresar al Atlético Nacional de Medellín o sino a Millonarios de Bogotá, donde dejó una excelente imagen. Además, aparece la chance de América de Cali, cuadro que está en la búsqueda de un nuevo artillero.

¿Puede retornar a Toluca para el Guard1anes 2020 de la Liga MX? Actualmente en la plantilla de los Diablos Rojos hay tres delanteros como lo son Enrique Triverio, Alexis Canelo y Michael Estrada, pero todo podría suceder porque el mercado de pases de verano está abierto hasta mediados de septiembre.

"A mí me gustaría. La verdad, mi sueño es volver a jugar en México. Fue una liga donde me sentí bien, un país que me trató bien tanto a mí como a mi familia. Mis hijas tienen amistades de sus pasos por los colegios que estuvieron. Así que me gustaría, por mi parte sería algo muy lindo volver. No hay que descartar nada", había declarado Uribe en una plática exclusiva con Bolavip en abril.

Lee También