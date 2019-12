Festeja River: hay un impedimento para destrabar la salida de Martínez Quarta

Si bien Gallardo y D'Onofrio salieron a decir que River no perderá más de un jugador de su estructura base para 2020, que será Exequiel Palacios, lo cierto es que hay otros futbolistas con muy buenos ofrecimientos para salir a jugar al exterior, como Ignacio Fernández y Lucas Martínez Quarta.

Precisamente el agente del defensor surgido en las divisiones inferiores del Millonario está buscando desde hace tiempo poder ubicarlo en la Serie A de Italia, algo que no causó demasiada gracia en el Millonario.

Durante el mes pasado se habló mucho, en Argentina y en Italia, del interés tanto del Inter como del Milan, habiendo este último hecho un intento en el pasado por su fichaje.

#HalconesyPalomas | @DistasioNicolas cuenta que el interés del representante de Martínez Quarta era que se vaya a Italia, pero habría surgido un problema con el pasaporte y sería una traba para ir a Europa pic.twitter.com/w5iSbU8bdi — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) December 18, 2019

Sin embargo, como detalló Nicolas Distasio en el programa Halcones y Palomas, de TNT Sports, ha surgido una complicación que trabaría la posibilidad de que Martínez Quarta finalmente se vaya a jugar a Europa.

"Hay algún inconveniente con su pasaporte. Hubo una traba de última hora que su representante está intentando solucionar, alguna situación particular que apareció. Es lo que me acaban de decir", expresó el periodista.

Y agregó: "Igual está claro que River lo quiere retener. No lo quiere largar aún teniendo reemplazantes, porque en el fondo tiene variantes importantes. Si no es cláusula, parece que de River no se va a ir".

