Sorpresa en Boca: repite la formación después de un año sin hacerlo

En febrero de 2020, luego de derrotar a Godoy Cruz de Mendoza por 3-0 por la Superliga Argentina, Boca Juniors repitió formación: un puñado de días más tarde, en la gran victoria por 4-0 sobre Colón de Santa Fe, puso el mismo equipo.

En aquel entonces, nadie se imaginaba que tendría que pasar exactamente un año para que el Xeneize tenga la misma alineación en dos partidos seguidos. Pero, finalmente, eso sucederá por la tercera fecha de la Copa de la Liga Profesional.

Luego de vencer a Newell's Old Boys de Rosario como visitante en la fecha pasada, Miguel Ángel Russo quedó bastante conforme, y, de no mediar imprevistos, no tocará nada en torno a la formación que saldrá al campo de juego.

Como consecuencia de ello, este domingo, desde las 21:30 y con la Bombonera de Buenos Aires como escenario, el campeón vigente del fútbol argentino tendrá en cancha a los mismos once que se quedaron con los tres puntos en Rosario.

Esta posibilidad se da también debido a la ausencia de Carlos Tevez, que se perdió también el encuentro anterior debido al doloroso fallecimiento de su padre algunas horas antes de la disputa del cotejo en la provincia de Santa Fe.

¿El equipo para recibir a Sarmiento de Junín entonces? Esteban Andrada; Nicolás Capaldo, Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz, Frank Fabra; Cristian Medina, Jorman Campuzano; Eduardo Salvio, Edwin Cardona, Sebastián Villa; Mauro Zárate.

�� El plantel completó otra jornada de trabajo en el Centro de Ezeiza y ya tiene todo listo para enfrentar a Sarmiento este domingo en la Bombonera. pic.twitter.com/cdXt2I0Lfx — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) February 26, 2021

