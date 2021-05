Chiqui Arce tras la última derrota de Cerro: "No voy a renunciar"

El partido de ayer en Barrio Obrero no fue el mejor para Cerro Porteño. Eso está más que claro. Más que nada, por el juego que demostró el dueño de casa ante un rival que, en la previa, claramente era el superior, pero también el equipo a vencer por la fase de grupos de la Conmebol Libertadores.

Cerro Porteño cayó por la mínima contra Atlético Mineiro de un gol que llegó, nada menos, que a los 92 minutos de juego: un balde de agua fría para el local. Igualmente, en los papeles, la derrota no terminó de caer tan mal, ya que América de Cali le ganó a Deportivo La Guaira; si hubiese sido al revés, los venezolanos se hubiesen estacionado a un punto del elenco paraguayo.

En conferencia de prensa, Francisco El Chiqui Arce habló sobre el partido: "Fue una jugada desgraciada, al mejor futbolista técnico que tenemos le pasó. Justo ese balón se desvió y convirtieron. Perdió la pelota “Pachi” pero en tantas otras veces lo hizo bien y asistió en varios goles. Seguramente ya estaba escrito que teníamos que perder el partido de esa manera".

Además, el entrenador de Cerro agregó respecto a la superioridad que mostró el conjunto galo en los últimos minutos del encuentro: "La calidad técnica y el movimiento constante fueron los que en dos o tres momentos nos complicaron . Cuando se ajustó eso fue un partido muy igualado".

Por último, El Chiqui Arce fue contundente respecto a su futuro al mando del equipo de Barrio Obrero: "No, no voy a renunciar. El resultado no tiene nada que ver, estamos en condiciones de clasificar que es nuestro gran objetivo, queríamos hacerlo hoy evidentemente pero no voy a renunciar".

Las posiciones del grupo de Cerro:

